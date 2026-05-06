Una sonda portátil detecta tumores en tiempo real: podría revolucionar la cirugía del cáncer de mama

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una sonda portátil capaz de identificar tumores en tiempo real durante una cirugía de mama. La herramienta podría ayudar a extirpar mejor los tejidos enfermos, reducir reintervenciones y abrir nuevas aplicaciones en otros tipos de cáncer y lesiones.

Los científicos han diseñado y probado un dispositivo portátil para diferenciar tumores del tejido sano, utilizando las propiedades mecánicas de los tejidos. El dispositivo se basa en la llamada palpación óptica estereoscópica, una técnica inspirada en la exploración manual que realizan los cirujanos para detectar tejido enfermo por su consistencia, y combina imágenes con mediciones mecánicas como la elasticidad.

Cirugías más precisas

De acuerdo a una nota de prensa del Instituto Estadounidense de Física (AIP), el nuevo estudio publicado en la revista APL Bioengineering fue elaborado por investigadores de la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Melbourne y el Royal Melbourne Hospital, en Australia, y la Universidad Nicolaus Copernicus de Toruń, en Polonia.

El equipo ha desarrollado y probado una sonda portátil capaz de distinguir tumores de tejido sano en tiempo real durante una cirugía. La propuesta apunta a uno de los grandes desafíos de la cirugía conservadora de mama: retirar el tumor sin sacrificar más tejido sano del necesario.

Vale recordar que el cáncer de mama afecta a más de dos millones de mujeres en el mundo cada año: cuando la extirpación no es completa, pueden producirse nuevas cirugías, retrasos terapéuticos y un deterioro de la calidad de vida. La nueva sonda intenta mejorar ese punto crítico: ayuda al cirujano a mapear el borde del tumor mientras opera.

La lógica del comportamiento mecánico

El funcionamiento del prototipo se apoya en una observación clínica habitual: los tumores suelen ser más rígidos que el tejido benigno. Al comprimir la zona, el sistema registra diferencias en el comportamiento mecánico y añade una imagen visual del área explorada. De esta forma, el médico dispone de dos señales simultáneas para decidir si se encuentra ante tejido sospechoso o no.

Referencia A wireless and handheld optical palpation imaging probe for use in breast-conserving surgery. Rhys Jones et al. APL Bioengineering (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1063/5.0323681

El diseño nació de conversaciones con cirujanos, desarrollando un formato ergonómico, inalámbrico, con un campo de visión mínimo de 6 por 6 milímetros y una autonomía de al menos una hora. Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su coste, que se sitúa en torno a los 1.200 dólares.

Los investigadores creen que ese precio podría incluso bajar con la producción en serie. Además, el grupo no ve esta herramienta como una solución exclusiva para el cáncer de mama: también imagina aplicaciones en otros contextos en los que la palpación sigue siendo clave, como la evaluación de lesiones cutáneas, por ejemplo.