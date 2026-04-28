Pulpos gigantes habrían dominado los océanos hace 100 millones de años

Mientras los dinosaurios reinaban en tierra, los mares del Cretácico podrían haber estado dominados por pulpos gigantes. La hipótesis, respaldada por fósiles inusuales y análisis con inteligencia artificial, abre una nueva ventana a la vida marina prehistórica.

Hasta el momento, la imagen dominante de los mares del Cretácico estuvo reservada a grandes reptiles marinos y otros vertebrados depredadores. Sin embargo, una nueva investigación liderada por la Universidad de Hokkaido, en Japón, sugiere que mientras los dinosaurios imponían su ley en tierra firme los océanos también habrían tenido a sus propios colosos: pulpos gigantes capaces de ocupar la cima de la cadena trófica.

La clave del trabajo, que se resume en un estudio publicada en la revista Science, está en unos fósiles poco habituales: mandíbulas de pulpo. Como los cefalópodos de cuerpo blando habitualmente no dejan restos, los investigadores recurrieron a fragmentos fosilizados de su aparato bucal, preservados en sedimentos marinos del Cretácico tardío.

Enormes pulpos y cazadores feroces

Los restos fueron hallados en Japón y en la isla de Vancouver, en Canadá, y luego analizados con tomografía de alta resolución y modelos de inteligencia artificial, para detectar estructuras ocultas dentro de la roca. De acuerdo a una nota de prensa, a partir de esas mandíbulas el equipo concluyó que los primeros pulpos conocidos no eran animales pequeños y pasivos, sino depredadores activos y de gran tamaño.

Los científicos creen que algunos habrían alcanzado longitudes totales cercanas a los 20 metros, una escala que los situaría entre los mayores invertebrados marinos conocidos para ese período. De acuerdo a un artículo publicado en Nature, estos enormes animales podrían haberse ubicado en niveles altos de la red alimentaria.

El análisis del desgaste de las mandíbulas mostró astillado, rayaduras, grietas y pulido, señales compatibles con mordidas intensas y repetidas sobre presas duras. En ejemplares bien desarrollados, el desgaste llegaba a consumir hasta un 10 % de la punta de la mandíbula, más que en muchos cefalópodos modernos que se alimentan de organismos con conchas o estructuras resistentes. Ese patrón sugiere una estrategia de caza vigorosa, no una dieta pasiva de aprovechamiento de carroña.

Referencia Earliest octopuses were giant top predators in Cretaceous oceans. Shin Ikegami et al. Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/science.aea6285

Conociendo más sobre los mares prehistóricos

El estudio también empuja hacia atrás el reloj de la evolución de los pulpos, otro hallazgo clave. La evidencia amplía el registro más antiguo de los llamados pulpos con aletas en unos 15 millones de años y el registro general de los pulpos en alrededor de 5 millones de años, ubicando su surgimiento hace unos 100 millones de años. En otras palabras, estos animales habrían aparecido y prosperado en los océanos cuando los dinosaurios todavía dominaban la superficie terrestre.

En definitiva, la investigación abre una nueva posibilidad para estudiar ecosistemas antiguos. La combinación de minería digital de fósiles e inteligencia artificial promete sacar a la luz restos antes invisibles y, con ellos, reconstruir con mayor precisión quiénes dominaban los ecosistemas en los mares prehistóricos.