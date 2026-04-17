Descubren bajo la Toscana una gigantesca cámara magmática del tamaño de Yellowstone

Bajo las colinas y campos geotérmicos de la Toscana, en Italia, se esconde un sistema magmático colosal. Acumula unos 6.000 kilómetros cúbicos de roca fundida en el subsuelo, una cifra comparable con la de algunos de los mayores sistemas volcánicos del planeta, entre ellos Yellowstone, en Estados Unidos.

Un equipo suizo-italiano liderado por la Universidad de Ginebra ha identificado bajo la Toscana un enorme reservorio magmático, comparable al de los mayores sistemas volcánicos del planeta. El hallazgo, basado en tomografía sísmica de ruido ambiental, revela una estructura de 6.000 kilómetros cúbicos de roca parcialmente fundida, sin señales de erupción inminente, pero con gran interés científico y energético.

Oculto en las profundidades

El descubrimiento se explica en un estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment. Los científicos destacan que la Toscana no exhibe una gran caldera ni depósitos eruptivos recientes que delaten un supervolcán oculto. Sin embargo, el subsuelo sí mostraba indicios indirectos: un flujo de calor excepcional, microseísmos, anomalías gravitatorias y manifestaciones hidrotermales vinculadas al área geotérmica de Larderello.

Para “ver” lo que ocurre a varios kilómetros de profundidad, los investigadores utilizaron tomografía de ruido ambiental, una técnica sísmica que aprovecha vibraciones naturales generadas por el mar, el viento y la actividad humana. La campaña combinó más de 60 sismómetros de banda ancha y permitió reconstruir un modelo tridimensional de la corteza superior y media de la Toscana.

Los resultados apuntan a velocidades sísmicas extremadamente bajas en torno a los 10 kilómetros de profundidad, compatibles con la presencia de magma o de roca parcialmente fundida. El estudio calcula que, bajo Larderello, el núcleo de material fundido superaría el 80 % de fracción líquida, rodeado por una amplia zona de material cristalino. En conjunto, el sistema identificado se asemeja, por escala, a las raíces de algunos supervolcanes conocidos.

Geotermia, litio y tierras raras: la riqueza bajo la Toscana

Pese a la magnitud del hallazgo, los científicos subrayan que no existe una amenaza volcánica inmediata, de acuerdo a una nota de prensa. El propio equipo insiste en que, aunque el cuerpo magmático podría contribuir a la formación de un supervolcán en escalas geológicas, en la actualidad no hay evidencia de una erupción inminente ni de una estructura volcánica activa comparable a una caldera. La Toscana sigue siendo, ante todo, una región geotérmica de enorme potencial.

Referencia High-enthalpy Larderello paranormal system, Italy, powered by thousands of cubic kilometres of mid-crustal magma. Matteo Lupi et al. Communications Earth & Environment (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s43247-026-03334-0

“Sabíamos que esta región, que se extiende de norte a sur a través de la Toscana, es geotérmicamente activa, pero no nos dimos cuenta de que contenía un volumen tan grande de magma, comparable al de sistemas supervolcánicos como Yellowstone”, explicó en el comunicado el profesor Matteo Lupi, líder del equipo de investigadores.

Los especialistas destacan que esta clase de estudios puede acelerar y abaratar la exploración de recursos estratégicos como reservorios geotérmicos, litio y tierras raras, minerales cruciales para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. En otras palabras, el magma oculto bajo la Toscana no solo reescribe el mapa volcánico italiano: también puede ayudar a entender cómo aprovechar mejor el calor y los recursos del subsuelo europeo.