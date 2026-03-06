Robots humanoides que hacen parkour: el salto tecnológico que los acerca a la agilidad humana

Los investigadores han presentado un marco tecnológico que podría permitir a los robots humanoides moverse con notable agilidad, corriendo, saltando y trepando obstáculos en entornos urbanos o naturales, desarrollando capacidades similares a las observadas en la práctica del parkour.

Un avance en control y percepción permite a robots humanoides ejecutar secuencias de parkour con fluidez y adaptación al entorno, llevando la locomoción robótica hacia maniobras comparables a las humanas y abriendo posibilidades en rescates peligrosos e inspección de sitios de difícil acceso, de acuerdo a un estudio publicado en arXiv.

Según un artículo publicado en Tech Xplore, un equipo de investigación integrado por especialistas de Amazon Frontier AI & Robotics (FAR) y la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, ha desarrollado un esquema llamado Perceptive Humanoid Parkour (PHP), que permite a robots humanoides ejecutar secuencias de movimientos con una fluidez y adaptabilidad hasta ahora inéditas en máquinas de este tipo.

Entrenados para la acción y los movimientos complejos

Los robots humanoides son sistemas robóticos con una estructura corporal similar a la humana, que tienen el potencial de desarrollar tareas del mundo real que no son habituales en otros dispositivos. El parkour, en tanto, es una actividad física basada en la capacidad motriz del ser humano, que consiste en superar diversos obstáculos en entornos urbanos y naturales mediante movimientos y maniobras corporales, por ejemplo trepando edificios o saltando de una construcción a otra.

La innovación del estudio parte del concepto de enseñar a las máquinas usando ejemplos humanos a través de Inteligencia Artificial (IA), y luego dejar que el robot humanoide componga esas habilidades en tiempo real. Los especialistas trabajaron con grabaciones de practicantes de parkour, descompusieron los movimientos en “habilidades atómicas” y aplicaron técnicas de animación avanzada para diseñar trayectorias cinemáticas largas y expresivas. Sobre esas trayectorias entrenaron a los robots, para que sean capaces de desarrollar movimientos nunca antes vistos.

En las pruebas reales, el sistema logró concretar maniobras que incluyen giros y vueltas extremas, subidas a muros de 1,25 metros, o sea casi el 96 % de la altura del robot, y recorridos continuos de más de 60 segundos, con selección autónoma de habilidades y transiciones de movimientos.

Referencia Perceptive Humanoid Parkour: Chaining Dynamic Human Skills via Motion Matching. Zhen Wu et al. arXiv (2026). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.15827

Los robots humanoides toman decisiones de acuerdo a contextos variables y se adaptan en tiempo real

Los experimentos evidencian velocidades de aproximación y ejecución del orden de los 3 metros por segundo en ciertas maniobras, además de una capacidad especial de adaptación a perturbaciones y modificaciones del entorno en tiempo real. Los investigadores destacan que la clave no está únicamente en el control fino y preciso de los movimientos, sino también en combinar percepción, composición de habilidades y políticas aprendidas por IA que permitan decisiones contextuales: el robot “elige” si saltar, trepar o rodar según la geometría y la distancia del obstáculo, captada mediante su sensor de profundidad.

Las aplicaciones para robots humanoides de estas características van desde rescates en entornos colapsados hasta inspección rápida en instalaciones industriales con obstáculos impredecibles, entre muchas otras posibilidades. A partir de este tipo de avances, la frontera entre los movimientos robóticos y la agilidad humana parece estar desapareciendo, acercándonos a un futuro en el cual estas máquinas adquieran capacidades físicas impensadas hace algunos años.