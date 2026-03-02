La polarización política aumenta las emisiones de CO₂

La hostilidad partidaria o "polarización afectiva" no solo erosiona el diálogo democrático: también se vincula con mayores emisiones de CO₂ por unidad de electricidad generada en centrales de combustibles fósiles. Una investigación realizada en Estados Unidos concluye que la fractura política debilita la capacidad regulatoria y dificulta la acción climática en 92 democracias.

En los últimos años, la creciente rivalidad partidista en todo el mundo ha generado distintas consecuencias sociales y disputas familiares: ahora, un nuevo estudio publicado en la revista American Sociological Review y liderado por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, sugiere que la polarización política extrema puede tener un impacto aún más amplio, obstaculizando la capacidad de las democracias para abordar el cambio climático en todo el planeta y propiciando un mayor aumento de las emisiones contaminantes.

Polarización afectiva y emisiones contaminantes

En concreto, la polarización política, en particular la llamada “polarización afectiva”, que se identifica con una fuerte animosidad interpersonal entre seguidores de partidos o movimientos, puede traducirse en más emisiones de CO₂ y en gobiernos menos capaces de aplicar regulaciones ambientales eficaces, de acuerdo a una nota de prensa. Este tipo de rivalidad pone en jaque la armonía familiar y la convivencia democrática en todo el planeta: ha crecido intensamente en los últimos años en Estados Unidos, Europa y América Latina.

La investigación analiza 20.115 plantas térmicas alimentadas por combustibles fósiles en 92 democracias y encuentra una relación evidente, imposible de pasar por alto: a mayor rivalidad entre partidarios, con más desconfianza y demonización del adversario, mayor es la intensidad de emisiones por unidad de electricidad generada en esas plantas. El estudio separó factores económicos y regulatorios, advirtiendo que la fragmentación social debilita la capacidad institucional para imponer límites medioambientales.

Los investigadores distinguen dos formas de polarización: la ideológica, que propicia debates sobre políticas que, en ocasiones, generan innovación, y la afectiva, que se traduce en un rechazo personal y social que paraliza la cooperación.

La polarización promueve la caída del control ambiental y las regulaciones

Según el estudio, cuando la polarización es afectiva, las coaliciones ciudadanas y los órganos reguladores se fragmentan: grupos de control ambiental son excluidos de procesos de decisión, y las compañías públicas o privadas quedan menos presionadas para mejorar tecnologías, cerrar plantas contaminantes u orientarse hacia una producción más sostenible.

Referencia The Long Shadow of Partisan Hostility: How Affective Polarization Hinders Democracies’ Ability to Mitigate Climate Change. Don Grant et al. American Sociological Review (2025). DOI:https://doi.org/10.1177/00031224251396518

El trabajo aporta algunos ejemplos concretos: países con bajos niveles de polarización afectiva, como por ejemplo Uruguay, mostraron tasas de emisión por planta por debajo del promedio, mientras que países con alta polarización, como Polonia o Estados Unidos, presentaron tasas superiores a la media.

Los científicos advierten que la polarización puede debilitar leyes y regulaciones ambientales existentes y, en casos extremos, abrir la puerta a retrocesos normativos. Al mismo tiempo, existen ejemplos sobre cómo evitar este problema: en 2024, Reino Unido clausuró su última central de carbón al enmarcar la transición energética como un proyecto nacional transversal, que no está ligado a las disputas políticas de turno.