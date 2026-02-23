Un estudio científico vincula la cercanía a centrales nucleares con más muertes por cáncer

Los condados de Estados Unidos más cercanos a centrales nucleares operativas tienen tasas más altas de mortalidad por cáncer: el nuevo análisis vincula esta ubicación con alrededor de 115.000 muertes por distintas variedades de la enfermedad.

Un amplio estudio enfocado en territorio estadounidense y publicado hoy en la revista Nature Communications compara la mortalidad por cáncer en todos los condados de Estados Unidos con la proximidad a plantas nucleares en operación: los científicos han identificado una asociación fuerte a nivel estadístico entre cercanía y muertes por cáncer.

La investigación, liderada por investigadores del Harvard T.H. Chan School of Public Health, empleó un enfoque de “proximidad continua” para capturar el efecto combinado de todas las centrales cercanas en cada condado durante el periodo 2000–2018, de acuerdo a una nota de prensa.

Mayor índice de mortalidad por cáncer en zonas cercanas a plantas nucleares

Los especialistas integraron datos de localización y fechas de operación de las plantas con cifras de mortalidad por cáncer a nivel de cada condado, procedentes de los registros nacionales. Además, ajustaron los modelos por variables socioeconómicas, ambientales y de salud pública como educación, ingreso medio, tabaquismo, IMC y acceso hospitalario.

Las conclusiones muestran que después de controlar todos esos factores se advierte una vinculación entre los condados más cercanos a plantas nucleares con mayores tasas de mortalidad por cáncer, con claras diferencias con respecto a los condados más alejados.

Los investigadores estiman que durante el periodo estudiado alrededor de 115.000 muertes por cáncer en Estados Unidos, o sea aproximadamente 6.400 al año, podrían atribuirse a la proximidad a plantas nucleares, con una asociación más marcada en adultos mayores.

Limitaciones del estudio: no probaría una causalidad directa entre cáncer y cercanía con plantas nucleares

A pesar de los datos obtenidos, los hallazgos no parecen probar aún una causalidad directa. “Aunque descubrieron que vivir cerca de una central nuclear estaba asociado con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer, esto no se puede atribuir necesariamente a la exposición a la radiación", indicó a Science Media Centre la catedrática Amy Berrington de Gonzalez, del Instituto de Investigación del Cáncer en Londres, quien no participó del estudio.

Referencia National analysis of cancer mortality and proximity to nuclear power plants in the United States. Yazan Alwadi et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-69285-4

"Varios de los hallazgos no concuerdan con lo que conocemos sobre la radiación y el cáncer. Por ejemplo, el patrón de riesgos con la edad no es el que se espera con la exposición a la radiación, que suele ser mayor cuanto más joven es la persona expuesta, y no al revés", agregó Berrington de Gonzalez.

Entre las limitaciones del estudio también pueden mencionarse la ausencia de mediciones directas de radiación ambiental en los condados: el análisis asume un impacto similar por planta y no puede identificar vías específicas, como por ejemplo escapes puntuales o cambios en prácticas de diagnóstico. Además, los científicos reconocen la dificultad de separar efectos potenciales de otras exposiciones industriales o diferencias demográficas locales.