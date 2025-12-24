El Universo podría estar desequilibrado

La anomalía dipolar cósmica se ha consolidado como un desafío importante para el modelo cosmológico estándar, según un nuevo estudio. Indica que, a diferencia de aquello que se cree hasta hoy, el cosmos no sería idéntico y equilibrado en todas las direcciones, sino que podría registrar desequilibrios y asimetrías en sus polos o extremos.

En los últimos años, la cosmología ha enfrentado una serie de hallazgos que ponen en duda algunas de sus suposiciones fundamentales. Hasta ahora, la imagen predominante ha sido la de un Universo homogéneo e isotrópico: esto significa que, observado a gran escala, se ve igual en todas las direcciones y en cualquier parte del espacio. Esa idea forma la base del modelo estándar de la cosmología o Lambda-CDM, pero las nuevas investigaciones sugieren que esta visión podría ser en parte inexacta.

El centro del debate es un concepto que los especialistas denominan anomalía dipolar cósmica. Este fenómeno describe una discrepancia entre dos formas de medir la estructura del Universo. Por un lado está el fondo cósmico de microondas (CMB), la radiación remanente del Big Bang que baña todo el cosmos observable con un carácter uniforme, salvo una pequeña diferencia de temperatura entre dos extremos del cielo.

Un desafío directo al modelo estándar de la cosmología

Por otro lado, cuando los científicos analizan la distribución de galaxias y cuásares muy lejanos, que deberían seguir ese mismo patrón, hallan un rango diferente de variación. En otras palabras, los datos marcarían que el Universo no se comporta igual en todas las direcciones.

De acuerdo a un nuevo estudio publicado en la revista Reviews of Modern Physics y desarrollado por un equipo liderado por el científico Subir Sarkar, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, esta falta de concordancia implica que la clásica descripción isotrópica podría no ser del todo correcta.

Las variaciones observadas no coinciden con aquello que predicen las teorías actualmente aceptadas: más que un pequeño “ruido” estadístico, los datos podrían marcar en realidad un indicio en cuanto a que el cosmos tiene una "asignación desigual de estructura a gran escala".

¿Estamos ante una revolución en nuestra comprensión del cosmos?

¿Por qué esto es tan importante? Según explica el propio Sarkar en un artículo publicado en The Conversation, los modelos actuales de la cosmología están profundamente arraigados en la idea de simetría y uniformidad. Si estas suposiciones básicas son falsas, no solo tendríamos que revisar aspectos de nuestra comprensión del cosmos, sino repensar por completo el marco teórico que sustenta toda la física del Universo temprano y su expansión.

Referencia Colloquium: The cosmic dipole anomaly. Nathan Secrest et al. Reviews of Modern Physics (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1103/9ygx-z2yq

Si se confirma que el Universo es “desequilibrado” o anisotrópico a gran escala, esto abriría la puerta no solo a nuevos modelos cosmológicos, sino también a teorías que incorporen fenómenos aún desconocidos, como campos cuánticos adicionales o mecanismos de inflación cósmica primitiva más complejos.

Nuevos datos procedentes de una generación de instrumentos todavía más sensibles que los actuales, desde telescopios terrestres como el Observatorio Vera Rubin hasta misiones espaciales como Euclid y SPHEREx podrían aclarar finalmente las dudas, al cartografiar el cielo con una precisión sin precedentes. La nueva información serviría para confirmar o refutar la existencia de un cosmos inherentemente desequilibrado.