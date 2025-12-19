Un satélite revela la contaminación lumínica de Vigo: luces navideñas y el halo urbano como principales focos

La contaminación lumínica de Vigo no solo desorienta a insectos, aves y fauna marina: también incide en los ritmos circadianos de la población. La exposición continuada a luz artificial durante la noche se asocia con crono disrupción, problemas de sueño y mayor riesgo de patologías como insomnio, diabetes, obesidad o depresión, mientras el skyglow borra las estrellas más débiles, empobrece la experiencia del cielo estrellado y expulsa la astronomía de las proximidades urbanas.

Una imagen nocturna de muy alta resolución, captada el 31 de diciembre de 2024, similar a la de esta Navidad de 2025 en cuanto a implantación de luces navideñas en Vigo, por un satélite de la constelación Jilin-1, muestra a esta ciudad convertida en una poderosa fuente de luz artificial visible desde el espacio. La Fundación Stars4All ha analizado esta escena como parte de su trabajo de formación avanzada y evaluación técnica de la iluminación nocturna, detectando los grandes emisores de luz de la ciudad y alertando sobre una preocupante “escalada” de la contaminación lumínica a nivel español, por efecto contagio/competencia.

El análisis revela que, más allá del alumbrado navideño, destacan por intensidad el estadio de fútbol, determinadas áreas del puerto, grandes superficies comerciales y el halo luminoso urbano que envuelve la ciudad. Aunque las imágenes por satélite no son la herramienta ideal para medir la decoración navideña —diseñada para el observador a pie de calle—, sí permiten localizar zonas con emisiones muy altas y priorizar dónde podría haber mayores riesgos de mala praxis por potencia, deslumbramiento, intrusión luminosa o resplandor.

Un entorno privilegiado en riesgo

Vigo está inserto en un entorno de alto valor ecológico, con influencia directa sobre el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que incluye el archipiélago de las Islas Cíes. En este contexto, Stars4All plantea si determinados focos o instalaciones relevantes, por su potencia o alcance, deberían someterse a análisis ambientales conforme a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, especialmente cuando pudieran afectar a espacios protegidos.

La luz artificial excesiva tiene efectos documentados sobre la biodiversidad de aves marinas y otras: favorece la desaparición de insectos, altera el comportamiento de polinizadores, aves y fauna marina, e interfiere con procesos ecológicos como la migración vertical del zooplancton, con posibles impactos en cascada sobre las redes tróficas marinas. En el caso de las Islas Cíes y la ría de Vigo, la intensificación luminosa abre interrogantes sobre sus consecuencias para las comunidades de aves marinas y los ecosistemas costeros.

Salud humana y pérdida del cielo nocturno

La contaminación lumínica no solo afecta a la fauna: también altera los ritmos biológicos humanos. La exposición a luz artificial durante la noche se asocia a crono disrupción, problemas de sueño y otras alteraciones fisiológicas, incluyendo mayor riesgo de insomnio, diabetes, obesidad o depresión.

El exceso de luz dispersada en la atmósfera genera un resplandor (skyglow) que borra las estrellas más débiles, dificulta la investigación astronómica y obliga a trasladar los observatorios a ubicaciones cada vez más remotas. Este brillo difuso empobrece, además, la experiencia cultural del cielo estrellado y el desarrollo del astroturismo, un recurso emergente precisamente en territorios donde aún es posible conservar la oscuridad natural.

Banalización de la luz y vacío regulatorio

Para Alejandro Sánchez de Miguel, astrofísico y director científico de Stars4All, el problema más inquietante no es una instalación concreta, sino la banalización de la contaminación lumínica y la escalada asociada: se premia social y políticamente “que brille más”, lo que impulsa a aumentar el número de puntos de luz y el despliegue de decoraciones tanto públicas como privadas. Esta lógica choca con el espíritu del Real Decreto 1890/2008, orientado a la eficiencia energética pero también a reducir el resplandor luminoso, limitar la luz intrusa y exigir reducciones de niveles en ciertos horarios.

La Fundación advierte, además, de un conflicto estructural: los ayuntamientos son a la vez responsables del alumbrado exterior y de competencias ambientales o de inspección, lo que genera un conflicto de interés y, con frecuencia, ausencia de controles efectivos. En muchas comunidades autónomas, los mecanismos de seguimiento no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento real de la normativa sobre iluminación.

Alternativas posibles y próximos pasos

Stars4All subraya que existen soluciones navideñas más sostenibles -mejor diseño fotométrico, menor deslumbramiento, control horario y menos intrusión luminosa-, pero no terminan de despegar mientras las decisiones públicas sigan premiando la cantidad de luz frente a la calidad. Las imágenes de Vigo se incorporarán al curso de contaminación lumínica avanzada de la UNED y servirán para definir zonas prioritarias de estudio y una posible solicitud de información al Ayuntamiento de Vigo sobre criterios de diseño, horarios y justificación ambiental del alumbrado.

El caso de Vigo se convierte así en un laboratorio a cielo abierto sobre cómo una ciudad puede deslumbrar al mundo en Navidad mientras apaga, poco a poco, las estrellas que la rodean.