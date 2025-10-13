Crean modelos de embriones humanos en laboratorio que producen células sanguíneas

Un equipo científico liderado por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ha empleado células madre humanas para generar estructuras tridimensionales semejantes a embriones, que reproducen determinados aspectos del desarrollo humano temprano, incluyendo la producción de células madre sanguíneas.

Según explican los investigadores en un estudio publicado hoy en la revista Cell Reports, las estructuras creadas se han denominado “hematoides” y brindarían un gran potencial para comprender en profundidad la formación de la sangre durante las primeras etapas del desarrollo humano.

De acuerdo a una nota de prensa, estas células desarrolladas en laboratorio a partir de los embriones servirían para simular trastornos como la leucemia y para producir células madre sanguíneas de larga duración, que permitirían ampliar la frontera de posibilidades en cuanto a trasplantes en ciertas afecciones o situaciones específicas.

El proceso, paso a paso

Las estructuras desarrolladas surgen de la autoorganización de células madre: en pocos días se forman las tres capas germinales, alrededor del día ocho aparecen células cardiacas que laten y hacia el día trece se observan manchas rojizas, que corresponden a la producción de sangre. Los investigadores identificaron nichos hemogénicos, que son zonas donde células endoteliales se convierten en progenitores, y detectaron factores implicados en la maduración de estas células.

Las células que se convierten en progenitores y fueron formadas en las hematoides muestran capacidad de diferenciarse en distintos linajes, algo que las asemeja al progreso definitivo observado naturalmente en embriones humanos, en etapas equivalentes a las semanas tres a cinco de gestación.

Sin embargo, los científicos resaltan que las hematoides no son embriones completos: carecen de estructuras como el saco vitelino y la placenta, y por diseño no pueden desarrollarse hasta un feto completo. Esa diferencia es clave para su uso experimental y para evitar inconvenientes éticos, según aclaran en su trabajo.

Posibilidades y opiniones críticas

El equipo imagina múltiples aplicaciones para este desarrollo, como la posibilidad de entender mejor cómo se originan ciertos trastornos sanguíneos, entre ellos la leucemia, probar fármacos en un entorno que replica etapas tempranas del desarrollo humano y, en el futuro, generar células sanguíneas compatibles con pacientes para trasplantes, las cuales podrían ser útiles a largo plazo.

Referencia A post-implantation model of human embryo development includes a definitive hematopoietic niche. Jitesh Neupane et al. Cell Reports (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116373

Según Anna Bigas, jefa del Grupo de Investigación en Células Madre y Cáncer del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), en Barcelona, quien no participó del estudio, se trata de “un modelo interesante que va a tener un largo recorrido en el campo de la medicina regenerativa. Sin embargo, hay una sobreinterpretación de los resultados muy peligrosa. Es obvio que nadie del campo de la hematopoyesis lo ha revisado, porque defender que tienen células madre de la sangre sin ni siquiera intentar un trasplante es casi vergonzoso”, indicó en una publicación de Science Media Centre.

“Es un avance en posibles formas de generar estructuras que mimeticen el embrión y que podrían representar una futura fuente de trasplante, pero todos estamos trabajando en conseguir que estas estructuras hagan células que puedan regenerar el sistema hematopoyético y este es el reto real. De momento, nadie lo ha conseguido”, concluyó.