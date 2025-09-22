La NASA cree que los extraterrestres podrían estar espiando nuestras comunicaciones

Civilizaciones alienígenas podrían espiar nuestras comunicaciones de radio con nuestras naves espaciales y exploradores en Marte y otros sitios del espació, según un nuevo estudio de la NASA y la Universidad de Pensilvania. Nosotros podríamos encontrarlos de la misma manera.

Científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, analizaron las comunicaciones humanas en el espacio profundo e identificaron que las transmisiones habitualmente se dirigen hacia nuestras propias naves espaciales cerca de Marte, el Sol y otros planetas. Ese "rebote comunicacional" podría ser utilizado por otras civilizaciones inteligentes para desvelar nuestra ubicación en el cosmos.

Señales para descubrirnos

Teniendo en cuenta que planetas como Marte no bloquean toda la señal, una inteligencia extraterrestre posicionada a lo largo de la trayectoria de las comunicaciones interplanetarias, precisamente cuando los planetas se alinean desde su perspectiva, podría potencialmente detectar esas señales y descubrirnos. Así lo establecen los especialistas en un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters.

De acuerdo a una nota de prensa, los seres humanos deberíamos apreciar las alineaciones planetarias por fuera del Sistema Solar cuando nos proponemos descubrir firmas de comunicaciones extraterrestres. En consecuencia, desde ambas perspectivas podría lograrse un "encuentro cercano" utilizando el mismo método.

Según los científicos, una civilización alienígena que fuera capaz de observar el Sistema Solar en busca de emisiones de radio durante una conjunción Tierra-Marte en los últimos 20 años, habría tenido un 77 % de posibilidades de detectar una de nuestras transmisiones en ese contexto.

Momentos propicios

Estos hallazgos cuantifican a su vez la forma en que las búsquedas de inteligencia extraterrestre podrían beneficiarse al priorizar los sistemas de exoplanetas durante conjunciones entre los astros, u ocultaciones de un cuerpo planetario por parte de otro, porque mejoran significativamente la probabilidad de interceptar transmisiones de cualquier civilización, siempre y cuando emplee redes de comunicaciones en el espacio profundo similares a las nuestras.

Referencia Detecting Extraterrestrial Civilizations that Employ an Earth-level Deep Space Network. Pinchen Fan et al. The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/2041-8213/adf6b0

“Los investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre a menudo persiguen en el Universo señales de tecnología pasada o presente, llamadas tecnofirmas, como evidencia de vida inteligente. Considerar la dirección y frecuencia de nuestras señales más comunes brinda información sobre dónde deberíamos buscar para mejorar nuestras posibilidades de detectar tecnofirmas alienígenas”, indicó en el comunicado la investigadora Pinchen Fan, autora principal del estudio.

En ese sentido, el equipo de investigación también calculó que una transmisión promedio podría detectarse a unos 23 años luz de distancia desde su origen en la Tierra, utilizando telescopios como los nuestros. De esta manera, centrar los esfuerzos en los sistemas solares que están a esa distancia podría mejorar notoriamente nuestras posibilidades de hallar rastros de otras civilizaciones en el cosmos.