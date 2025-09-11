La NASA descubrió posibles biofirmas en Marte: el objetivo es traerlas a la Tierra para confirmar su origen biológico

Un nuevo estudio ha revelado posibles firmas químicas de antigua vida microbiana marciana en rocas examinadas por el rover Perseverance de la NASA. Los científicos dicen que para verificarlo por completo es imprescindible traer muestras a la Tierra para su evaluación y análisis.

Un equipo internacional de científicos que analiza datos del rover Perseverance, junto a los principales directivos de la NASA, anunció este miércoles 10 de septiembre el hallazgo de lo que califican como una posible biofirma en muestras tomadas del lecho de un antiguo río dentro del cráter Jezero, en Marte.

Carbono y minerales

La roca contiene una combinación de materia orgánica y minerales, cuya disposición sugiere procesos químicos que, en la Tierra, a menudo están vinculados con la actividad microbiana, según informó la agencia espacial estadounidense. La investigación, publicada en la revista Nature por un consorcio científico internacional, se centra en la formación conocida como Bright Angel, un conjunto de lutitas y sedimentos finos depositados por agua miles de millones de años atrás.

En este sector, los instrumentos del rover detectaron carbono orgánico junto a minerales sensibles a procesos de oxidación y reducción, entre ellos compuestos de hierro y sulfuro, y estructuras microscópicas identificadas por el equipo como “nódulos” y “fronteras de reacción”, de acuerdo a un comunicado de la Universidad de Texas.

Los instrumentos que aportaron estas mediciones fueron SHERLOC y PIXL, espectrómetros montados en el mástil del rover y diseñados para identificar compuestos orgánicos y mapear la composición elemental a muy pequeña escala. Según los autores, la combinación de materia orgánica con minerales como la vivianita (un fosfato de hierro) y la greigita (un sulfuro de hierro) es consistente con condiciones en las que microbios terrestres viven y producen firmas químicas parecidas.

Orgánico no siempre es biológico

Sin embargo, los científicos insisten en la cautela: “orgánico” no equivale automáticamente a “biológico”. Existen rutas abióticas, como por ejemplo aportes desde meteoritos o reacciones químicas no biológicas, que también pueden generar compuestos carbonados y ensamblajes minerales similares. Por eso, califican el resultado como una posible biofirma: una pista que merece investigación adicional y que no constituye, por ahora, una prueba definitiva de vida pasada en Marte.

Referencia Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars. Joel A. Hurowitz et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09413-0

El mayor avance será traer la muestra a la Tierra, según afirman los investigadores. El tubo con el núcleo bautizado "Sapphire Canyon" permanece sellado en el vehículo y ha sido priorizado dentro del plan de retorno de muestras de Perseverance: los análisis de laboratorio en la Tierra permitirán técnicas mucho más sensibles, como por ejemplo, estudios isotópicos y búsqueda de microfósiles, que podrían confirmar o refutar la interpretación biológica.

Más allá de esta falta de confirmación, el anuncio representa, en palabras de algunos responsables, “el paso más cercano que hemos dado hacia el descubrimiento de vida en Marte”, aunque subrayan que la afirmación exige pruebas estrictas y replicables. Por el momento, las observaciones de Bright Angel ofrecen una visión sin precedentes a un pasado marciano húmedo y químicamente activo, que poco a poco sigue revelando sus enigmas.