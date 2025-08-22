La población mundial expuesta a incendios forestales ha aumentado un 40 % en solo 20 años

Un equipo científico ha analizado la evolución de la población mundial expuesta a incendios forestales entre los años 2002 y 2021: los investigadores concluyen que el número de personas expuestas ha aumentado un 40 %, a pesar de que se redujo el área quemada en un 26 %.

Un estudio internacional liderado por la Universidad de East Anglia (UEA), en Reino Unido, ha revelado una aparente paradoja en las tendencias globales de incendios forestales: entre 2002 y 2021, la superficie total quemada en el planeta disminuyó un 26 %, pero mientras tanto el número de personas expuestas a incendios cercanos a sus hogares aumentó casi un 40 %.

La investigación, publicada en la revista Science, analizó más de 18,6 millones de registros de fuego y datos poblacionales globales, concluyendo que unos 440 millones de personas, equivalente a toda la población de la Unión Europea, vivieron al menos un episodio de incendio en las inmediaciones de su residencia durante los últimos 20 años, una realidad de la cual España claramente no está ajena.

África a la cabeza

El trabajo identificó que el incremento en la exposición humana se debe principalmente al crecimiento demográfico y a la migración hacia zonas propensas al fuego, o áreas de relación urbano-forestal. Cada año, en promedio, 382.700 personas se vieron afectadas y se sumaron a la estadística, lo que supone un aumento acumulado de 7,7 millones de personas en dos décadas.

De acuerdo a una nota de prensa, un dato clave es que el 85 % de todas las exposiciones humanas a incendios se registraron en África. Cinco países del África central, concretamente República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Mozambique, Zambia y Angola, concentraron la mitad de la exposición global, debido a que gran parte de la superficie quemada del planeta se encuentra en este continente. Por el contrario, Estados Unidos, Europa y Australia sumaron en conjunto menos del 2,5 % del total.

Geografía cambiante

El estudio también detectó un aumento significativo en la intensidad de los incendios en América del Norte y del Sur, vinculado a la mayor frecuencia de condiciones meteorológicas propicias para el fuego: olas de calor extremas, baja humedad y vientos fuertes, fenómenos que se ven amplificados por el cambio climático.

En definitiva, el trabajo muestra que los incendios forestales son cada vez más frecuentes e intensos en áreas pobladas, y que las exposiciones a fuegos dañinos y destructivos están superando a las de incendios de baja intensidad. La investigación aporta claridad a una cuestión que resultaba desconcertante: cómo es posible que los impactos sociales de los incendios parezcan aumentar cuando la superficie global quemada está en descenso.

La respuesta está en la geografía cambiante del fuego y de la población: mientras las áreas quemadas se reducen en algunas regiones, otras (donde vive más gente) experimentan incendios más intensos y peligrosos. Esta tendencia plantea retos urgentes para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático: es crucial limitar la expansión urbana en zonas de interfaz urbano-forestal y mejorar los sistemas de alerta temprana y evacuación, entre otros aspectos.

Referencia Increasing global human exposure to wildland fires despite declining burned area. Seyd Teymoor Seydi et al. Science (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adu6408

Dudas y certezas

Para Cristina Montiel Molina, Profesora de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Complutense de Madrid, quien no participó de la investigación, el estudio "tiene varias deficiencias graves. Desde un punto de vista conceptual, equipara la exposición con las interfaces urbano-forestales (WUI), lo cual es reduccionista e inexacto. La exposición humana a los incendios es mucho más amplia y no se limita a estas áreas de riesgo. En segundo lugar, trata a las WUI de manera genérica, lo cual es incorrecto dada la amplia variedad de casos que existen", indicó en una publicación de Science Media Centre España.

Más allá de estas opiniones o visiones divergentes, el estudio confirma que el riesgo de incendios forestales no se mide solo en hectáreas quemadas, sino en el número de vidas y comunidades expuestas. Además, revela con claridad que la crisis climática y la presión demográfica están reconfigurando el mapa mundial del fuego.