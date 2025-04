La IA rompe la barrera más antigua del lenguaje: la que separa a los humanos de las demás especies

Los murciélagos discuten sobre comida, los delfines se identifican con nombres propios y las ballenas comparten canciones regionales. Gracias a la inteligencia artificial, estas conversaciones ya no son un misterio para los humanos.

Ella habla, yo la entiendo. Yo hablo, ella me entiende. No somos de la misma especie, pero nos entendemos, nos encontramos en el océano y aún así nos escuchamos, nos encontramos en las cuevas y aun así nos comunicamos. La inteligencia artificial nos proporciona el medio para comunicarnos, para estar unidos. ¿Ficción o realidad?

¿Cuál es el futuro de aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en la comprensión animal? ¿Nos servirá para comunicarnos de verdad, establecer un encuentro real con las otras conciencias con las que compartimos el planeta, o será simplemente algo útil para “explotar” con mayor eficiencia a los animales, entendidos como un recurso, o como un bien de mercado extraíble del capital natural? No lo sabemos, pero podemos echar un rápido vistazo al estado del arte de esta cuestión.

Aplicaciones prácticas

Por supuesto que la posibilidad de que la inteligencia artificial traduzca el lenguaje animal abre un abanico de aplicaciones prácticas. Desde mejorar el bienestar de las mascotas hasta implementar estrategias de conservación más efectivas, entender a los animales podría transformar múltiples sectores. Además, esta tecnología fomentaría una mayor empatía y respeto hacia otras formas de vida, promoviendo una coexistencia más armoniosa.

La actual investigación y la implantación de los modelos masivos de lenguaje que tantas aplicaciones particulares de la IA están produciendo, también está jugando un papel crucial en estos desarrollos. Ya se están analizando y traduciendo vocalizaciones específicas de diferentes grupos locales de distintas especies. Y esa es una de las cuestiones “graciosas”: al igual que los humanos tenemos diferentes lenguas y localismos en el habla particular de una zona o región, lo mismo sucede con los animales. Es bien sabido que los cetáceos, por ejemplo, los delfines de nariz de botella o las orcas o las ballenas jorobadas, entre otros, tienen sus propios códigos de comunicación, juegos o canciones para cada grupo. Pues para esto también.

IA interespecies

En los últimos dos años, por ejemplo, científicos de la Universidad de Tel Aviv han utilizado algoritmos avanzados para analizar y traducir vocalizaciones de varias especies animales. El Earth Species Project es una iniciativa que pretende descifrar señales de comunicación de diversas especies utilizando IA, no solo para entenderlas, sino también para reproducir sonidos y comunicarse con ellas. Es muy destacable también el Proyecto de Traducción de Cetáceos (CETI), centrado en aplicar aprendizaje automático avanzado (machine learning) y robótica de vanguardia para escuchar y traducir la comunicación de los cachalotes. Su investigación se centra en Dominica, en el Caribe Oriental. Los cachalotes poseen el cerebro más grande del mundo animal. Los delfines se reconocen ante el espejo como diferentes especies en el mundo animal. La IA está aquí para ayudarnos a comunicarnos, a facilitar la comunicación interespecies.

En todas estas experiencias se han identificado patrones específicos de sonido que utilizan grupos locales de distintas especies para identificarse entre sí y para comunicarse. La IA trabaja con datos, con millones de datos, o cientos de millones y hace muy bien, muy bien, la tarea de identificar patrones, ya sean tipologías de cáncer o sonidos, afortunadamente ya tenemos elementos electrónicos y sensores robot muy avanzados para recoger esos cientos o miles de millones de datos y que la IA los procese: datos recogidos mediante tecnologías como hidrófonos, bioregistradores y drones, los modelos de aprendizaje automático están ayudando a descubrir patrones en la comunicación animal, definitivamente. ¿Qué haremos con esto?

Otra experiencia cercana es la exposición Ecos del Océano en Fundación Telefónica: la inteligencia artificial juega un papel crucial en la instalación central del colectivo Marshmallow Laser Feast titulada Seeing Echoes in the Mind of the Whale. Esta obra utiliza tecnologías de IA para generar imágenes inmersivas que se combinan con grabaciones sonoras reales de cetáceos recogidas por el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Los murciélagos también hablan

Particularmente interesante son las investigaciones fascinantes sobre el lenguaje de los murciélagos. A pesar de su apariencia y cierta renuencia que existe entre los humanos hacia estos maravillosos animales, de ellos podemos aprender muchas cosas. Como ha señalado en una conferencia reciente el ecólogo del CSIC Fernando Valladares: “los murciélagos son un ejemplo de convivencia en la naturaleza, mostrando cómo las especies pueden coexistir y adaptarse a su entorno y pueden ser aliados en la conservación de los ecosistemas, los murciélagos pueden ser clave para controlar poblaciones de insectos, como los mosquitos, que transmiten enfermedades”.

El departamento de zoología de la Universidad de Tel Aviv, liderado por el investigador Yossi Yovel, ha logrado decodificar el lenguaje local de murciélagos egipcios. Grabaron en la cuasi oscuridad de cuevas alrededor de 15.000 vocalizaciones de estos mamíferos voladores durante 75 días para analizar las interacciones en diferentes contextos. Los investigadores, además filmaron en vídeo las situaciones en las que se producían. Luego de eso, procesaron las 15.000 vocalizaciones a través de un algoritmo de reconocimiento de voz.

Los investigadores descubrieron que los murciélagos usan palabras específicas en distintas situaciones como desacuerdos sobre comida, intentos de apareamiento, espacio para dormir y espacio para posarse mientras están despiertos. Además, encontraron que estos animales pueden identificar quien se dirige a ellos y el contexto que lo rodea. Este estudio califica a los murciélagos como uno de los comunicadores más sofisticados del reino animal. Los murciélagos son una especie eminentemente social que convive con los mismos “vecinos” decenas de años. Mucho que aprender quizá.

Panorama alentador

A nivel técnico, Earth Species Project ya dispone del modelo de IA NatureLM-audio, el primer gran modelo de lenguaje de audio diseñado específicamente para los sonidos de los animales con lo que se abre un panorama alentador aplicando metodologías comunes de análisis bio acústico pero aplicables luego a los diferentes grupos de especies. Y sirve además para contabilizar poblaciones mediante grabaciones acústicas y facilita el trabajo de los investigadores de uso de herramientas de análisis con el lenguaje natural, mediante un modelo similar a ChatGPT.

Otro ejemplo es el uso de herramientas como DeepSqueak, que analiza los sonidos de los roedores para interpretar sus emociones o estados de salud. Además, se están desarrollando tecnologías de bio acústica digital, como micrófonos portátiles, para recopilar datos masivos de sonidos animales y alimentar sistemas de IA avanzados.

Todas estas iniciativas buscan descifrar los "lenguajes" de diferentes especies, van permitiendo una comprensión más profunda de cómo se comunican entre sí y, potencialmente, con los humanos. Muy interesante también pueden ser los avances que se consigan en el campo ya de décadas de estudio de los bonobos, sin IA, ahora con IA, estos primates, muy sociales como nosotros, tienen un sistema de comunicación para crear nuevos significados, similar al lenguaje humano.

No puedo evitar traer al recuerdo a Kanzi, el famoso bonobo conocido por su habilidad para comunicarse con humanos y jugar videojuegos contra humanos como Minecraft que lamentablemente falleció el 18 de marzo de 2025 a los 44 años.

Y hay algo más allá de todo esto, no estamos solos, en un planeta en el que existen ocho millones de especies sólo somos capaces de entendernos con los individuos de una sola. Pero desde luego que cambiaría nuestra mentalidad y evolucionaríamos culturalmente, de manera que no podemos ni imaginar, si conectáramos porque es algo emocional y social, lo que somos como especie, en definitiva. Un lenguaje para estar unidos.