Los niños usaban piercings hace 30.000 años en Europa

Los europeos de la Edad de Hielo, de tan solo 10 años de edad, llevaban piercings en las mejillas hace 30.000 años: un análisis de esqueletos paleolíticos de Europa Central sugiere que los dientes de las personas estaban desgastados y apiñados debido a las perforaciones en las mejillas.

Un trabajo científico realizado en el Centro de Investigación en Antropología y Salud (CIAS) de la Universidad de Coimbra, en Portugal, ha desvelado que los antiguos europeos podrían haber llevado piercings en las mejillas hace 30.000 años, en plena Edad de Hielo. Los patrones de desgaste dental en esqueletos fechados en esa época sugieren prácticas tempranas de modificación corporal desconocidas hasta hoy, en niños de 10 años de edad o menos.

En función de lo indicado en el nuevo estudio, publicado en la revista Journal of Paleolithic Archaeology, el investigador principal John Charles Willman sostiene que los pueblos recolectores pavlovianos en Europa central del Paleolítico medio superior exhiben facetas de desgaste bucal únicas en sus molares, premolares y caninos. Las hipótesis son variadas, pero algunas indican que un comportamiento no dietético desconocido podría explicar el desgaste atípico.

Conductas compartidas y encarnadas

En concreto, se ha sugerido el uso de adornos faciales ("labrets") fijados a través de perforaciones bucales, semejantes a los modernos piercings, con base en nuevos análisis y comparaciones con ejemplos etnohistóricos y bioarqueológicos. Según informa Anthropology.net, estos antiguos pueblos europeos, que vivieron hace entre 25.000 y 30.000 años atrás, no muestran los patrones de desgaste dental típicos que se forman en las superficies de mordida debido a la masticación.

Los tipos de erosión del esmalte en los lados de los dientes que dan a las mejillas serían en realidad la evidencia de prácticas de modificación corporal (piercings) que se observan en restos de individuos de todas las edades, pero principalmente en adolescentes y niños de 10 años de edad o menos. Se trataría en consecuencia de conductas compartidas y encarnadas entre los pueblos pavlovianos a lo largo de sus vidas.

Aunque aún es muy prematuro definir los motivos exactos relacionados con esta práctica cultural, Willman y su equipo creen que puede haber estado vinculada a la identidad grupal, el estatus o a los ritos de iniciación. De esta manera, la presencia de estos piercings en niños estaría directamente motivada con el paso a nuevas etapas de la vida.

Materiales y posibles nuevas evidencias

Por otro lado, Thetravel.com agrega que las imágenes presentes en los labrets, o sea en las joyas incrustadas en la piel, sugieren que los pueblos de la Edad de Hielo pueden haber tenido grandes agujeros para perforaciones en sus bocas. Las joyas de los piercings estaban compuestas principalmente por marfil, esteatita y huesos.

Para finalizar, el estudio señala que la evidencia del uso de piercings labiales se basa únicamente en el examen de los dientes y las mandíbulas de los esqueletos descubiertos, pero al mismo tiempo sugiere que podría haber evidencia ambiental o de otro tipo que no está disponible actualmente, pero que podrìa identificarse en futuras investigaciones.

Referencia

Probable Use of Labrets Among the Mid Upper Paleolithic Pavlovian Peoples of Central Europe. John Charles Willman. Journal of Paleolithic Archaeology (2025). DOI:https://doi.org/10.1007/s41982-024-00204-z