La nave espacial de la esperanza despega de Linz

Esta semana se desarrolla en Linz, Austria, el festival de arte, tecnología y sociedad más importante del mundo, que cuenta con una especial presencia española, bajo el lema: la esperanza para otros futuros deseables. Un espacio en el que convergen las ideas y los hechos, los tecno activismos.

El festival de arte, tecnología y sociedad más importante del mundo se celebra todos los meses de septiembre en Linz, Austria, desde hace 45 años. La fórmula del éxito que le acompaña es la síntesis del arte, la tecnología y la sociedad, ofreciendo siempre un amplio panorama de las alternativas y las nuevas perspectivas que se nos abren, cuando también utilizan los medios del arte y los ojos de los artistas para mirar los aspectos sociales y culturales del desarrollo tecnológico de una forma no complaciente.

Este año en particular la presencia española es muy importante, destacando una conferencia magistral de apertura de David Vivancos, consejero de humanos y profesor de máquinas, emprendedor en serie en tecnología, ciencia, arte y educación a quien ya entrevistamos en estas páginas, y la participación del Museo Nacional Thyssen - Bornemisza de Madrid en el programa “Cultural Heritage” del Ars Electronica Center, con una de las obras maestras de la colección permanente del museo, la obra de Vittore Carpaccio de 1505 “Joven Caballero en un paisaje” que llevan a otra escala de comprensión y formato.

Esta semana

ARS ELECTRONICA FESTIVAL se desarrolla del 4 al 8 de septiembre. Muchos expertos y artistas de grupos de investigación y arte multidisciplinar serán protagonistas, porque el tema de este año es la esperanza: La Esperanza para otros futuros deseables, para cambios sistémicos que vendrán de la mano de las personas, muchas personas, que han comenzado a trabajar para lograr un cambio con sus ideas, proyectos, acciones y actitudes. Activismo artístico y tecnocientífico.

Gerfried Stocker, el legendario director de Ars Electronica, nos dice que “la esperanza es lo opuesto al miedo, pero hay muchas razones para tener miedo. La tecnología no resolverá nuestros problemas, pero se necesitará mucha tecnología para abordar los problemas. Esto requiere una comprensión diferente tanto de la tecnología como de nuestra responsabilidad en el uso de la tecnología. De repente, las ideas espectaculares y radicales ya no se preocupan por el crecimiento, sino por la reducción. El diagrama que muestra la dramática curva en la que debemos reducir las emisiones de CO 2 en los próximos años se ha convertido en un nuevo icono, cuya radicalidad también muestra lo radicales que deben ser nuestras ideas. ¡Qué coraje se necesita para siquiera pensar en este radicalismo sin desanimarse!”. Radical significa ir a la raíz, enfrentarse con profundidad y rigor a los desafíos, abordar la complejidad y tomar conciencia de estos.

AI--Human obra de Ethel Lilienfeld-Ines Sieulle-Toms Garca-Paul Trillo-Ida Kvetny y Glenn Marshall. / Ars Electronica Festival 2024

Tecnoantropología

David Vivancos, con su conferencia magistral avanza a “Más allá del conocimiento humano”. Y profundiza en un concepto que ha trabajado, de algún modo, toda su vida. El concepto de tecnoantropología que nunca ha sido más relevante, ya que la intersección entre la evolución humana y la tecnología se difumina.

David Vivancos explica que “el conocimiento en sus múltiples formas define quiénes somos: desde las pinturas rupestres hasta los grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial (IA), siempre hemos buscado comprender nuestro mundo. El conocimiento no es estático. Evoluciona con nosotros, influenciado por nuestros descubrimientos e inventos. El recorrido desde la recopilación de datos hasta la creación de sofisticados sistemas de IA lo ejemplifica: hemos transformado la información bruta en conocimientos prácticos, lo que nos ha llevado a la era de la automatización, lo que plantea preguntas sobre el futuro del trabajo y el papel de los humanos en este mundo cada vez más automatizado”.

Es justo este uno de los retos que aborda “Ars Electronica”, que lleva a la primera línea a Vivancos, pero también a comunidades africanas de científicos informáticos de código abierto que no quieren dejar los poderosos sistemas de IA en manos de unas pocas grandes corporaciones. Convergen las ideas y los hechos, los tecno activismos.

¿Hay esperanza para el arte?

David Vivancos se pregunta, como tantos otros científicos, emprendedores, arquitectos y artistas en esta edición de 2024: ¿Hay esperanza para el arte, los humanos y la inteligencia artificial? Está convencido que sí la hay, que “si no intentamos competir con nuestras creaciones digitales, sino que encontramos formas de colaborar con ellas, asociándonos con modelos de aprendizaje automático para ampliar los límites de la creación y el descubrimiento y filósofos que interactúen con mentes artificiales para explorar nuevos reinos del pensamiento” la habrá.

Vivancos, como otros expertos en prospectiva IA y artistas IA, coinciden en que tenemos que aprovechar el poder de la tecnología de manera responsable, asegurándonos de que sirva a los mejores intereses de la humanidad. Y transmite el siguiente mensaje a toda la audiencia de Ars Electronica: “al abrazar la esperanza y el optimismo, nos empoderamos para crear un futuro que refleje nuestras aspiraciones más elevadas”.

David Vivancos presenta en “Ars Electronica” un nuevo campo que estudia cómo las inteligencias artificiales evolucionan, se comunican y desarrollan culturas, utilizando herramientas de la antropología. Explora las interacciones complejas y los futuros potenciales de múltiples IA, entendiendo su comportamiento y asegurando que los valores humanos estén integrados en ellas a medida que adquieren conciencia y potencialmente superan la inteligencia humana.

ars 3 notre dame / Ars Electronica Festival 2024

Espacio ultratecnológico

Durante la jornada previa a la inauguración del festival, el día 3 de septiembre, las expertas del Museo Nacional Thyssen - Bornemisza de Madrid Susana Pérez y Alejandra Martos, al frente de las labores de restauración de la obra de Vittore Carpaccio de 1505 “Joven Caballero en un paisaje”, presentaron en la sala inmersiva de ultra alta definición Deep Space los resultados de su trabajo a través de imágenes en gigapíxel. DEEP SPACE 8K es un espacio ultra tecnológico con proyección inmersiva de 16 x 9 metros de pared y 16 x 9 metros de suelo, ciento ochenta grados de inmersión real, con tecnología de seguimiento y escaneo por láser, lo que sumerge a los espectadores completamente en la narrativa y restauración virtual que propone la enigmática obra maestra “Joven Caballero en un paisaje”.

Esta obra de patrimonio cultural digital se muestra acompañada en el programa audiovisual inmersivo por un modelo 3D de la catedral de Notre-Dame realizada por la empresa Iconem de París.

Durante años, el patrimonio cultural ha sido una parte integral del programa y un elemento de atracción en cada “Ars Electronica”, ya sean imágenes de gigapíxeles o modelos tridimensionales inmersivos, en Deep Space 8K, el arte y los tesoros culturales se convierten en una experiencia inmersiva única.

Ecosistemas marinos

Destaca también la participación del proyecto ASTER+S de la Universidad de Sevilla, liderado por las profesoras Rocío García Robles y Áurea Muñoz del Amo, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y a la Facultad de Bellas Artes, respectivamente. A través de este proyecto digital abordan la protección de los ecosistemas marinos. Es una corriente muy establecida ya en el arte tecnológico, emergencia climática y la biodiversidad amenazada como temática.

Otros proyectos españoles destacados en esta edición son “Sediments of Power” de Azahara Cerezo, “Playable cities for all” de ASD Publics “BruQner - The Sound of Entanglement” de Enar de Dios Rodríguez, “ToyBoi” de Gema FB Martín, y “Triangle of Sacrifice” de Víctor Mazón Gardoqui.

Nave espacial de la esperanza

En la exposición Arte y Ciencia podemos ver La Nave Espacial de la Esperanza de PiNA que es una instalación inflable de más de 10 metros de largo que escenifica una visión de colaboración interespecífica para preservar el planeta.

Los Whispering Gardens combinan la estética de un jardín histórico con temas futuristas y permiten a los visitantes sumergirse en un fantástico paisaje sonoro. Transient – Cloud Chamber del japonés Yuri Tanaka es una fascinante interacción con partículas cósmicas que revela la belleza transitoria del cosmos, The BOX, de la británica Fiona Smith (GB), presentada por Fraunhofer MEVIS, permite una exploración interactiva de las dimensiones prácticas y éticas de la integración de la IA en la atención sanitaria.

“HOPE: the touch of many” es la exposición dedicada a la temática principal del festival. Escenificada en las oscuras catacumbas de POSTCITY, visitar la exposición es un viaje conceptual, sensual y emocional hacia y a través de fascinantes mundos artísticos. En el centro están los artistas y su capacidad de despertar en nosotros la esperanza, que nos conmueve y, en el mejor de los casos, incluso nos motiva a actuar.

Nuevos horizontes

Se exhiben 24 obras que, al igual que los "nuevos soles" de Octavia Butler, visibilizan nuevos horizontes y otros paisajes y nos desafían a mirar y pensar más allá de lo que ya existe. Se pide a los visitantes que sientan y se les insta a actuar; Se les invita a tocar y ser tocados. Parte de la exposición, presentada en el marco del proyecto European Digital Deal, está cofinanciada por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Las obras presentadas proceden, entre otras instituciones de EMAP (The European Media Art Platform), y hay una instalación artística patrocinada por el Institut Ramon Llull.

El Festival Ars Electronica es inabarcable y su web ofrece el amplio abanico de propuestas, exposiciones y obras que nos conducen a la esperanza de cambio y a sus protagonistas.