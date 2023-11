Descubren dónde surge el malestar en el cerebro

El malestar surge de una zona del cerebro sobre la que podemos incidir. / Generador de imágenes de la IA de BING para T21/Prensa Ibérica, desarrollada con tecnología de DALL·E.

Los investigadores han localizado un circuito neuronal dentro del cerebro que, cuando se activa, genera una profunda sensación de malestar. También han descubierto que esa región cerebral, conocida como núcleo subtalámico, responsable de regular los movimientos voluntarios, podría contribuir a la patogénesis de la depresión.

El malestar y la aversión son emociones negativas que nos ayudan a evitar situaciones peligrosas o desagradables y ahora un equipo de investigadores de las universidades de Upsala (en Suecia) y de Burdeos (en Francia) ha descubierto que una región del cerebro llamada núcleo subtalámico es la responsable de generar estos sentimientos.

El núcleo subtalámico es una estructura que forma parte de los ganglios basales, un conjunto de núcleos que controlan los movimientos voluntarios y el comportamiento.

En la enfermedad de Parkinson, el núcleo subtalámico está hiperactivo y provoca los temblores y la rigidez característicos de esta patología.

Estimulación cerebral profunda

Una forma de tratar el Parkinson es estimular eléctricamente el núcleo subtalámico con electrodos implantados en el cerebro.

Esta técnica, llamada estimulación cerebral profunda, mejora los síntomas motores, pero puede tener efectos secundarios como depresión.

Para entender por qué la estimulación del núcleo subtalámico puede causar depresión, los autores de esta investigación, liderada por Gian Pietro Serra de la universidad sueca, utilizaron una técnica llamada optogenética, que permite activar o inhibir neuronas específicas con luz.

Estimularon específicamente el núcleo subtalámico de los ratones y ningún otro tejido cerebral. Usaron luz para activar o desactivar neuronas individuales en el cerebro de ratones genéticamente modificados que tenían proteínas sensibles a la luz en su superficie.

Malestar y aversión

Utilizando marcadores moleculares específicos, los investigadores distinguieron con precisión el núcleo subtalámico de las estructuras neuronales circundantes.

Esto les permitió examinar cómo las neuronas individuales del cerebro de los ratones se veían afectadas por la luz y cómo se comportaban los ratones cuando las neuronas estaban más o menos activas.

Los resultados mostraron que la estimulación del núcleo subtalámico provocaba en los ratones un fuerte malestar y aversión. Los animales intentaban escapar de la estimulación y mostraban signos de ansiedad, como lamerse el pelo de la cara.

Además, la estimulación activaba otras regiones cerebrales relacionadas con el sistema emocional, como la amígdala y el hipotálamo.

Origen cerebral del malestar

Estos hallazgos revelan que el núcleo subtalámico es el origen del malestar y la aversión en el cerebro, y que está conectado con el sistema emocional.

Esto podría explicar por qué la estimulación cerebral profunda puede inducir depresión en algunos pacientes con Parkinson.

También sugiere que el núcleo subtalámico podría estar implicado en otras enfermedades que cursan con malestar y aversión, como la ansiedad o las fobias.

Según los investigadores, el sentimiento de aversión cumple una función biológicamente importante: hace que los animales y nosotros, los humanos, evitemos cosas que nos hacen sentir culpables.

Mejores tratamientos

Sin embargo, también se sabe por estudios anteriores que una fuerte activación del sistema de aversión del cerebro puede provocar depresión en los seres humanos.

Los investigadores concluyen que el conocimiento de las estructuras y los circuitos neuronales que generan el malestar y la aversión podría ayudar a desarrollar mejores tratamientos para el Parkinson y otras enfermedades que afectan al bienestar emocional.

