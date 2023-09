El rover indio Chandrayaan-3 confirma la presencia de azufre en el polo sur de la Luna

El instrumento de espectroscopía de descomposición inducida por láser (LIBS), a bordo del rover Chandrayaan-3 de la India, ha realizado las primeras mediciones in situ de la composición elemental de la superficie lunar cerca del polo sur, confirmando sin lugar a ambigüedades la presencia de azufre (S) en esa región, algo que no podía verificarse con los instrumentos a bordo de los orbitadores. También identificó otros elementos de gran importancia, que ampliarán los conocimientos existentes sobre el polo sur lunar, escasamente investigado hasta hoy.

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, según sus siglas en inglés) informó que el rover Chandrayaan-3, que arribó con éxito al polo sur de la Luna este 23 de agosto, ya ha concretado su primer descubrimiento, en solo una semana de trabajo: identificó con total certeza la presencia de azufre (S), un elemento que hasta el momento no había podido ser confirmado con exactitud en esa parte de nuestro único satélite natural.

También hay datos preliminares firmes sobre la presencia de aluminio (Al), calcio (Ca), hierro (Fe), cromo (Cr), titanio (Ti), manganeso (Mn), silicio (Si) y oxígeno (O). Según un comunicado, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para confirmar la presencia de hidrógeno: además, el objetivo primordial es buscar signos de agua congelada, que podría ser crucial para la sostenibilidad de futuras colonias lunares.

Para lograr este hallazgo fue vital el instrumento de espectroscopía de descomposición inducida por láser (LIBS), que Chandrayaan-3 utiliza para llevar adelante sus mediciones. LIBS emplea una técnica que consiste en analizar la composición de diversos materiales exponiéndolos a intensos pulsos de láser.

¿Cómo funciona? Un pulso láser de alta energía se enfoca sobre la superficie de un material que quiere estudiarse, como por ejemplo una roca. El pulso láser genera un plasma extremadamente caliente y localizado. La luz de plasma recolectada se resuelve espectralmente y se somete a la actividad de distintos detectores.

Como cada elemento emite un conjunto específico de longitudes de onda de luz cuando está en estado de plasma, produciendo una especie de firma o huella única, se puede determinar de esta forma la composición elemental del material. De esta manera, se logra saber con seguridad qué elementos químicos están presentes en la superficie analizada, como puede ser la roca indicada previamente como ejemplo.

