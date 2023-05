Nueva York se está hundiendo bajo el peso de sus rascacielos

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Nueva York se hunde y sus rascacielos la derriban, según ha descubierto un nuevo estudio que modeló la geología debajo de la ciudad estadounidense, en comparación con los datos satelitales. La información indica que su huella se está derrumbando en la Tierra, y que el hundimiento se debe al propio peso de la enorme urbe y a sus imponentes torres y edificios de gran altura.

Una investigación publicada recientemente en la revista Earth's Future indica que la ciudad de Nueva York enfrenta diferentes riesgos por su hundimiento, generado por el propio peso de sus rascacielos. Los científicos calcularon una contribución no cuantificada previamente al hundimiento de la masa acumulada y al incremento de a presión hacia abajo, que es ejercida por el entorno construido de la ciudad.

Un modelo urbano insostenible

"El objetivo de nuestro estudio es crear conciencia de que cada edificio de gran altura adicional que se construya en entornos costeros, fluviales o lacustres, podría contribuir al riesgo de inundaciones en el futuro", expresó el geólogo Tom Parsons, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en un artículo publicado en Science Alert. Parsons es uno de los autores del estudio, junto a sus colegas de la Universidad de Rhode Island, también en Estados Unidos, donde la costa Este también se está hundiendo en el Atlántico.

En la investigación, los especialistas indican que las mediciones geodésicas muestran una tasa de hundimiento promedio de 1 a 2 milímetros por año en toda la ciudad, que es consistente con la deformación posglacial regional. Sin embargo, los científicos encontraron algunas áreas urbanas con tasas de hundimiento significativamente mayores. Una parte de esta deformación es consistente con la consolidación interna del relleno artificial y otros sedimentos blandos, que pueden verse exacerbados por las cargas de construcción recientes y otras causas.

Técnicamente llamado hundimiento, este asentamiento gradual o hundimiento repentino de la superficie de la Tierra ocurre cuando los sedimentos blandos se desplazan o las cargas que se ejercen sobre el suelo lo empujan aún más profundamente. Existen muchas causas que determinan este complejo fenómeno, pero rara vez se estudia el peso de las propias ciudades. A pesar de esto, numerosas evidencias obligan a darle mayor importancia a esta cuestión.

Un problema global

Según un estudio previo que abarcó a 99 ciudades costeras de todo el mundo, el hundimiento en realidad podría representar un problema mayor, o al menos subestimado, en comparación con el aumento del nivel del mar. En la mayoría de las ciudades analizadas, la tierra se está hundiendo más rápido de lo que sube el nivel del mar, lo que significa que los residentes enfrentarán el desafío de las inundaciones antes de lo proyectado por los modelos climáticos.

Nueva York es un ejemplo emblemático de las ciudades costeras en crecimiento en todo el mundo con un hundimiento claramente observable, lo que significa que existe un desafío global compartido de mitigación contra un creciente peligro de inundación, según sostienen los investigadores en su estudio.

Parsons y sus colegas calcularon la masa acumulada de más de 1 millón de edificios en la ciudad de Nueva York, que resultó ser de 764 mil millones de kilogramos. A partir de ese dato, dividieron la ciudad en una cuadrícula de cuadrados de 100 por 100 metros y convirtieron la masa del edificio en presión hacia abajo, teniendo en cuenta la atracción de la gravedad.

Noticias relacionadas

Al comparar estos modelos con datos satelitales que miden la altura de la superficie terrestre, el equipo de investigadores mapeó sus estimaciones de hundimiento en toda la ciudad. El aumento de la urbanización, incluido el drenaje y el bombeo de agua subterránea, solo podría aumentar el problema de hundimiento de Nueva York a mediano y largo plazo, concluyen los científicos y obligan a replantear el esquema de desarrollo urbano imperante en las grandes urbes de todo el globo.

Referencia

The Weight of New York City: Possible Contributions to Subsidence From Anthropogenic Sources. Tom Parsons, Pei-Chin Wu, Meng (Matt) Wei and Steven D'Hondt. Earth's Future (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2022EF003465