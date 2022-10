El look de Harper Beckham que ha sembrado polémica

Harper Beckham sería el qué mirar durante la semana de la moda de París después del look que decidió llevar para la ocasión. Son cientos de críticas las que le han llovido después de la combinación con la que se ha presentado. La Semana de la Moda es una ocasión especial donde era Victoria Beckham la que debutada en la Semana de la Moda en París. Para ello se ha trasladado toda la familia para apoyar a la gran matriarca. Hemos podido ver a David Beckham junto a su hijo mayor Brooklyn acompañado de su mujer y sus otros tres hijos Romeo, Cruz y Harper.



/ EPE

En esta ocasión ha sido Harper la que ha acaparado todas las miradas en la llegada a la presentación de la nueva colección de su madre. Su look prueba que a sus once años de edad es toda una "it girl". Ya que con su corta edad ha sido capaz de aparecer en este evento con un vestido lencero negro con escote firmado por la exSpice Girl y combinado con unas zapatillas Nike, en concreto unas Jordan.

Esta prenda que ha llevado Harper se combinaría perfecta de noche con unos tacones. Pero ella, ha sabido adaptar la prenda a su edad combinándolo con unas sneakers en blanco y negro. Melena recogida con un peinado juvenil y sin nada de maquillaje.

A pesar de esta combinación, son muchos los comentarios negativos que su madre, Victoria Beckham ha recibido en sus redes sociales por elegir un look así para su hija. Algunos de los comentarios que ha recibido en las redes sociales son así: "Me ha sorprendido ver a Harper con este vestido y creo que es inapropiado para su edad, normalmente va vestida como deberían hacerlo las chicas jóvenes, pero hoy ha sido un error", escribía una de las críticas. "Es una niña pequeña con vestido de mujer mayor"; "¿por qué este vestido para una niña de 11 años?, preguntaba otra.

La otra cara de la moneda, son otras de las seguidoras de su madre que defienden que la pequeña haya ido de esta forma al desfile dado el contexto en el que se encontraba; "Tanta negatividad sobre el vestido de Harper" "Estoy segura que ha sido creado para ella y escogido con mucho amor. Déjala en paz y déjala brillar". ¡Esta es la primera vez que la veo en algo como esto y personalmente creo que es tan lindo! Nada sexual al respecto. Lástima quienes intentáis sexualizar a la chica..." son otros mensajes que pueden leerse en la publicación compartida por Victoria Beckham en la que aparece su hija viviendo un momento fan junto a las hermanas Gigi y Bella Hadid.

