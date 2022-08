Un mapa medieval revela la ubicación de una Atlántida hundida en la costa de Gales

5 Se lee en minutos Eduardo Martínez de la Fe



El mapa más antiguo de Gran Bretaña señala la existencia de dos islas hoy sumergidas que podrían corresponder a la Atlántida Galesa, un reino mítico que quedó sumergido por la negligencia humana, un tsunami o una marejada ciclónica. Tal vez evoca un posible futuro para la Bahía de Cardigan.

La Bahía de Cardigan es una gran ensenada situada en el mar de Irlanda que se adentra en la costa de Gales, Reino Unido, entre las penínsulas de Lleyn y Pembrokeshire.

Una antigua leyenda, que se remonta al siglo XIII, cuenta que, sumergida en las aguas de esta bahía, se encuentra la así llamada Atlántida galesa, un relato equiparable al bíblico diluvio y al de la isla mítica del mismo nombre que habría existido hace 9.000 años, y que hoy estaría hundida en lo más profundo del océano Atlántico.

Los relatos sobre la Atlántida galesa sugieren que una extensión de tierra se extendía desde la isla Bardsey hasta Cardigan e incluso hasta la isla Ramsey. A esa suposición se le ha denominado Cantre'r Gwaelod. Las leyendas sugieren que pudo haberse extendido unos 32 kilómetros al oeste de la costa actual.

Cantre'r Gwaelod se describe como una tierra baja fortificada contra el mar por un dique, Sarn Badrig ("Calzada de San Patricio"), con una serie de compuertas que se abrían durante la marea baja para drenar la tierra.

Tierra inundada

Su capital habría sido Caer Wyddno, sede del gobernante Gwyddno Garanhir, nacido alrededor del año 520 d.C. Dos príncipes del reino estaban a cargo del dique, según la leyenda.

La negligencia de uno de estos príncipes, llamado Seithenyn, provocó que el mar barriera las compuertas abiertas, sumergiendo la tierra. Se dice que las campanas de la iglesia de Cantre'r Gwaelod suenan todavía hoy en momentos de peligro.

No se ha encontrado nunca una evidencia física confiable de Cantre'r Gwaelod, aunque hay varios informes no contrastados de avistamientos de restos: viviendas humanas hundidas a unos 6 kilómetros de la costa de Ceredigion (relato de 1770); y muros de piedra y calzadas observadas debajo de las aguas poco profundas de la Bahía de Cardigan (1846).

El mapa del siglo XIII muestra un Gales medieval con dos grandes islas frente a la costa oeste que no existen en la actualidad. / BODLEIAN LIBRARIES, UNIVERSITY OF OXFORD.

Sorpresa en un mapa

Esta leyenda ha permanecido en el mundo de la fantasía hasta que una nueva investigación, publicada recientemente en la revista Atlantic Geoscience, asegura que el Mapa medieval de Gough proporciona evidencia de dos islas en alta mar dentro de la Bahía de Cardigan que podrían corresponder a lo que en el pasado fue Cantre'r Gwaelod.

El mapa de Gough es reconocido internacionalmente como uno de los primeros mapas en mostrar Gran Bretaña de una forma geográficamente reconocible. Muestra un Gales medieval con dos grandes islas frente a la costa oeste que no existen en la actualidad.

Según los autores de esta investigación, el geógrafo Simon Haslett y el lingüista David Willis, esas dos islas perdidas de la Bahía de Cardigan son los restos de un paisaje bajo sustentado por depósitos glaciales blandos establecidos durante la última Edad de Hielo, que desde entonces ha sido disecado por ríos y truncado por el mar.

Basándose en ese mapa, así como en fuentes históricas, evidencias geológicas y batimétricas (de los fondos marinos), los autores de la nueva investigación proponen un modelo de evolución costera posglacial que proporciona una explicación de las islas “perdidas” en la Bahía de Cardigan y un marco hipotético para futuras investigaciones, según explican en su artículo.

Bahía de Cardigan, donde supuestamente duerme bajo sus aguas un antiguo reino conocido como la Atlántida galesa. / Graham Well.

Posible historia

"La evidencia literaria y las tradiciones folclóricas brindan apoyo en el sentido de que Cardigan Bay está asociada con las tierras bajas 'perdidas' de Cantre'r Gwaelod", añaden.

Los investigadores evaluaron los efectos de la glaciación sobre el área durante la última edad de hielo. A medida que estas estructuras heladas retrocedieron durante los últimos 10.000 años, dejaron a su paso un paisaje bajo de sedimentos blandos y depósitos, que han sido excavados por fuerzas geológicas como los ríos, destaca al respecto la revista Vice.

Curiosamente, la posición de las islas enigmáticas en el Mapa de Gough se alinean con montones de rocas y grava formadas por estas fuerzas, señalan los investigadores.

Esto sugiere la posible historia del origen de las islas, así como su desaparición acuática ante el aumento del nivel del mar o, tal vez, debido a una inundación catastrófica, como un tsunami o una marejada ciclónica, consideran ambos autores.

"La historia de Cantre'r Gwaelod podría sugerir que las tierras bajas, o al menos parte de ellas, continuaron habitadas hasta los siglos V y VI", señalaron los investigadores.

Varios autores han considerado que la leyenda de Cantre'r Gwaelod representa una memoria popular de la inmersión gradual del paisaje a través del aumento del nivel del mar en los milenios transcurridos desde la última edad de hielo, añaden.

Probable evidencia

En conjunto, los hallazgos ofrecen una explicación tentadora para las islas curiosas representadas en el Mapa de Gough, que bien pueden ser evidencia de esta Atlántida galesa y pueden, tal vez, servir como una pista para buscar otras masas de tierra sumergidas, enfatizan Haslett y Willis.

"De particular interés geomitológico son las leyendas sobre los paisajes costeros de tierras bajas ahora 'perdidos', no solo en la Bahía de Cardigan, sino también asociados con Cornualles, Bretaña y otros lugares", concluyen ambos investigadores. La playa de Borth, al oeste de Gales, muestra los restos de un bosque que existió en la zona hace 4.000 años y constituye un claro ejemplo de lo que dicen los investigadores.

También llaman la atención sobre el pasado de Cantre'r Gwaelod: "Estos procesos no ocurrieron solo una vez, todavía están en curso", declaran a la BBC.

Haslett advierte que sus hallazgos podrían tener más influencia en el futuro que en el pasado: "con el aumento del nivel del mar y tormentas más intensas, se ha sugerido que las personas que viven alrededor de la Bahía de Cardigan podrían convertirse en algunos de los primeros refugiados del cambio climático de Gran Bretaña, dentro de nuestras vidas".

Referencia

The ‘lost’ islands of Cardigan Bay, Wales, UK: insights into the post-glacial evolution of some Celtic coasts of northwest Europe. Simon K. Haslett, David Willis. Atlantic Geoscience, 58, 131–146. DOI:https://doi.org/10.4138/atlgeo.2022.005

