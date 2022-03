Una nueva terapia restablece las células a estados más juveniles

4 Se lee en minutos Redacción T21



Una nueva terapia de rejuvenecimiento celular revierte de forma segura los signos del envejecimiento en ratones, abriendo nuevas expectativas para prolongar o mejorar el envejecimiento saludable en seres humanos.

Investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California han demostrado que pueden revertir de manera segura y efectiva el proceso de envejecimiento en ratones de mediana edad y ancianos, al restablecer parcialmente sus células a estados más juveniles.

Esta investigación pone de manifiesto que las células del organismo pueden reprogramarse para prolongar o mejorar el envejecimiento saludable, destacan los investigadores, sin que esta terapia suponga un riesgo de contraer cáncer ni otros problemas de salud.

El envejecimiento causa naturalmente efectos a largo plazo en el ADN de las células, conocidos como cambios epigenéticos, que contribuyen a los efectos propios de la edad.

Reloj epigenético

La nueva investigación ha comprobado que el tratamiento propuesto reduce los efectos del envejecimiento en los cambios epigenéticos de ratones ancianos, revirtiendo así sus relojes epigenéticos.

Esta reversión condujo a mejoras en diferentes tejidos de ratones y a nivel del organismo, y fueron más efectivos, no se sabe por qué, en ratones hembra que en machos.

Los autores demostraron que las células se pueden reprogramar no solo para prolongar el envejecimiento saludable, sino también para tratar ciertas enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Sin embargo, queda por determinar si se observarían efectos similares en las células humanas, y si esto prolongaría la vida útil de las personas, aunque el resultado obtenido abre nuevas esperanzas a terapias más efectivas contra el envejecimiento.

Factores de Yamanaka

Ya se sabía que agregar una mezcla de cuatro moléculas de reprogramación, conocidas como "factores de Yamanaka", a las células de un organismo, podía restablecer las marcas epigenéticas a sus patrones originales.

También que la reprogramación parcial, mediante la expresión de factores de reprogramación durante cortos períodos de tiempo, restaura una firma epigenética juvenil en las células envejecidas, y que prolonga la vida útil de un ratón con envejecimiento prematuro.

Sin embargo, se desconocían los efectos de la reprogramación parcial a largo plazo en ratones de tipo salvaje que envejecen fisiológicamente, una incógnita que la nueva investigación despeja en gran medida.

Largo camino

Llegar a este descubrimiento ha supuesto un largo camino. En 2016, el equipo del Salk, liderado por el investigador español Juan Carlos Izpisúa Belmonte, logró revertir el envejecimiento en ratones con progeria, una enfermedad que provoca envejecimiento prematuro. Además, con la misma técnica redujo los efectos de la edad en los órganos de roedores sanos.

Más recientemente, el equipo descubrió que, incluso en ratones jóvenes, los factores de Yamanaka pueden acelerar la regeneración muscular.

Siguiendo estas observaciones iniciales, otros científicos han utilizado el mismo enfoque para mejorar la función de otros tejidos como el corazón, el cerebro y el nervio óptico, que está involucrado en la visión.

En el nuevo trabajo, Belmonte y su equipo probaron variaciones del enfoque de rejuvenecimiento celular en animales sanos a medida que envejecían.

Tratamiento exitoso

En este experimento, un grupo de ratones recibió dosis regulares de los factores de Yamanaka desde que tenían 15 meses hasta los 22 meses, aproximadamente equivalente a la edad de 50 a 70 años en humanos.

Otro grupo fue tratado de 12 a 22 meses, aproximadamente de 35 a 70 años de edad en humanos. Y un tercer grupo fue tratado durante solo un mes a los 25 meses, similar a los 80 años en humanos.

Cuando los investigadores observaron los signos normales de envejecimiento en los animales que se habían sometido al tratamiento, descubrieron que los ratones, en muchos aspectos, se parecían a animales más jóvenes.

Tanto en los riñones como en la piel, la epigenética de los animales tratados se parecía más a los patrones epigenéticos observados en animales más jóvenes.

Este rejuvenecimiento se observó en los animales tratados durante siete o 10 meses con los factores de Yamanaka, pero no en los animales tratados solo durante un mes.

Reversión activa, pero…

Es más, cuando los animales tratados se analizaron a la mitad de su tratamiento, los efectos aún no eran tan evidentes. Esto sugiere que el tratamiento no consigue simplemente detener el envejecimiento, sino que lo está revirtiendo activamente, aunque se necesita más investigación para diferenciar entre los dos aspectos.

Sin embargo, no está muy claro por qué la piel y los riñones responden mejor que otros órganos, así como qué sucede exactamente con el proceso de envejecimiento en los ratones.

El equipo de Belmonte está planeando futuras investigaciones para analizar cómo las moléculas y los genes específicos se modifican mediante el tratamiento a largo plazo con los factores de Yamanaka. También están desarrollando nuevas formas de administrar los factores Yamanaka.

Referencia

In vivo partial reprogramming alters age-associated molecular changes during physiological aging in mice. Kristen C. Browder et al. Nature Aging (2022). DOI: 10.1038/s43587-022-00183-2

Noticias relacionadas