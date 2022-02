Una mutación genética podría explicar la longevidad de los centenarios

4 Se lee en minutos Eduardo Martínez de la Fe



Una variante genética que abunda en las personas centenarias se perfila como el gen de la longevidad: retrasa el envejecimiento, disminuye la inflamación y prolonga la vida sana. Esta ingeniosa proteína podría reforzar las estrategias contra la senescencia.

Investigadores de la Universidad de Rochester en el Estado de Nueva York han descubierto que una variante genética abundante en las personas centenarias permite una reparación más eficiente del ADN y que por tanto tiene potentes efectos contra el envejecimiento.

Según este estudio, la variante de un gen llamado SIRT6 repararía las roturas de doble cadena (DSB) del ADN de manera más eficiente en especies con una vida más larga.

SIRT6 es una proteína involucrada en la regulación de la cromatina, el complejo de ADN y proteína que se encuentra en nuestras células, y también se ha demostrado que desempeña un papel en el metabolismo, las enfermedades y el envejecimiento.

SIRT6 es vital, tanto para la reparación normal de la escisión de la base, como para la reparación de la rotura de doble cadena del daño del ADN, ya que este daño conduce a la inestabilidad genómica y, en última instancia, contribuye al envejecimiento, según los investigadores.

Antecedentes indicativos

En anteriores investigaciones se ha demostrado que la regulación positiva de SIRT6 en moscas de la fruta y ratones retrasa el envejecimiento, disminuye la inflamación y prolonga la vida útil, y que esta ingeniosa proteína llamada sirtuina puede promoverse en el organismo a través del ayuno, la restricción calórica y los suplementos alimenticios.

El año pasado, investigadores de la Universidad de Bar-Ilan en Israel pudieron no solo aumentar la esperanza de vida en ratones con SIRT6, sino también usarlo para permitir que los ratones viejos realizaran el mismo nivel de actividad vigorosa que sus contrapartes jóvenes, sin volverse frágiles.

En 2019, Vera Gorbunova, profesora de biología en la Universidad de Rochester, y su equipo, demostraron que una sobreexpresión de la proteína SIRT6 conduce a una vida más prolongada y también que ocurre lo contrario: una deficiencia puede causar un envejecimiento prematuro.

Gen de la longevidad

Según otra investigación publicada en diciembre pasado en el servidor de preimpresión bioRxiv, las personas centenarias serían portadoras de este "gen de la longevidad".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores compararon las secuencias genéticas de 496 judíos Ashkenazi centenarios y 572 judíos Ashkenazi sin antecedentes familiares de longevidad excepcional.

Luego identificaron dos nuevas variantes de SIRT6, una de las cuales, llamada centSIRT6, se asoció con una longevidad excepcional.

Esta variante genética la portaba solo el 1% de los centenarios seleccionados. Sin embargo, cuando compararon estos datos con los de 150.000 personas de diferentes orígenes étnicos, los científicos observaron que las personas que vivían más tiempo tenían más probabilidades de tener esta variante centSIRT6.

Mecanismos desconocidos

Aunque se ha demostrado que la sobreexpresión de SIRT6 prolonga la vida útil, los mecanismos celulares subyacentes reales aún necesitan ser descifrados y es en lo que profundiza la nueva investigación de la Universidad de Rochester que acaba de publicarse.

Liderada también por Vera Gorbunova, como la de 2019, la nueva investigación, publicada en PNAS, analiza la función de SIRT6 en la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y examina su papel en la regulación de la longevidad.

Esta investigación proporciona amplia información sobre los mecanismos por los cuales la sobreexpresión de SIRT6 conduce a una vida más larga.

Concluye que la sobreexpresión de SIRT6 puede prolongar la vida útil y la salud de las moscas a través de una mayor resistencia al estrés oxidativo y/o una síntesis reducida de proteínas.

Añade que SIRT6 aumenta la esperanza de vida, en parte, al oponerse a la actividad de Myc, un regulador de la síntesis de proteínas, que se asocia con una disminución de la síntesis de proteínas.

Segunda vía

Un punto particularmente interesante que surge del estudio se refiere a la vía mecanicista del objetivo de la rapamicina (mTOR), destaca al respecto la revista Longevity Tecchnology.

La inhibición de mTOR es un medio bien establecido también para prolongar la vida útil y puede ser inducida por la rapamicina, tal como estableció una investigación publicada en la revista Cell Metabolism en enero de 2010.

Como la inhibición de mTOR también reduce la síntesis de proteínas y prolonga la vida útil de las moscas de la fruta, los autores de la última investigación sugieren que deberían examinarse ambos efectos, los de la sobreexpresión de SIRT6 en moscas de la fruta y el tratamiento con rapamicina sobre la vida útil y la síntesis de proteínas, para reforzar las estrategias antienvejecimiento.

Reforzar el antienvejecimiento

Los autores de la nueva investigación destacan por último que sus resultados ponen de manifiesto la importancia de los diferentes activadores de SIRT6 identificados en los últimos años, y que por ello son útiles para tratar enfermedades relacionadas con la edad y extender la vida útil de la salud en humanos.

Y concluyen que la mosca de la fruta puede ofrecer un modelo útil para estudiar estos compuestos en el proceso de envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

