¿Existe un mundo paralelo oculto? Un experimento con neutrones parece sugerirlo

Eduardo Martínez de la Fe



Un experimento desarrollado con neutrones en el reactor nuclear de Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que las partículas que desaparecen inexplicablemente podrían haber emigrado a un universo paralelo. Y pueden volver al nuestro.

Un experimento desarrollado con el reactor nuclear del Institut Laue-Langevin en Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que realmente puede existir otro universo además del nuestro, que sería como el espejo del mundo que conocemos.

Según la teoría, existiría un universo paralelo al nuestro cuyas fuerzas y partículas serían prácticamente las mismas que existen en nuestro universo.

Se ha especulado con que la materia oscura, que representa aproximadamente al 80 por ciento de la materia de nuestro universo, forma parte de ese hipotético universo espejo. Por eso no la vemos.

No percibimos ese universo espejo porque ninguna de las partículas de nuestro mundo puede pasar de un universo a otro, aunque siempre se ha sospechado que podría haber una excepción: los neutrones podrían pasar temporalmente de un universo a otro.

Desapariciones misteriosas

Se piensa eso porque en algunos experimentos los neutrones han desaparecido ante los ojos de los científicos, dando la impresión de que pueden atravesar barreras imposibles y pasar una temporada en un universo vecino al nuestro.

Para algunos físicos, esos neutrones tienen la capacidad de entrar y salir de universos diferentes, lo que según esta teoría demostraría que nuestro universo no está solo en el cosmos, sino que tiene familia.

Esta hipótesis es la que se ha probado de nuevo en el reactor de Grenoble, a través del así llamado experimento Search for Sterile Reactor Neutrino Oscillations o Stereo, cuya finalidad es demostrar la posible existencia de neutrinos estériles.

En la actualidad se sabe que hay tres tipos (sabores) de neutrinos, que se convierten unos en otros constantemente: neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tau. Cada tipo de neutrino está asociado con un antineutrino.

El sitio del reactor nuclear ILL, donde se encuentra el experimento STEREO. / © JL Baudet, ILL

Neutrinos estériles, la clave

Los científicos sospechan, sin embargo, que hay un cuarto tipo de neutrinos mucho más escurridizo que los conocidos, llamados estériles, porque a diferencia de los demás neutrinos, no reaccionan con otras partículas elementales.

Los científicos de Grenoble han comprobado que no todos los neutrinos generados por el reactor pueden contabilizarse, porque muchos de ellos terminan siendo estériles y no pueden detectarse.

Stereo ha comprobado que, al producir flujos de neutrinos, al final no aparecen tantos como los que se han generado en el reactor: como un 6% menos. La probabilidad de que esto sea solo una fluctuación estadística es inferior al 1%.

Su "desaparición" se debería a una conversión entre dos tipos de neutrinos, los originados por el reactor y los estériles, explica al respecto Stereo.

Lo que sugieren los autores de esta investigación es que los neutrones podrían comportarse de manera similar a los neutrinos: la desaparición de un porcentaje de estas partículas podría explicarse porque se vuelven indetectables.

¿Mundo oculto?

No se sabe qué ha pasado con los neutrones que desaparecen, pero los autores de esta investigación se preguntan si podría haber un mundo paralelo oculto con el que los neutrones estarían coqueteando.

Recuerdan también que los físicos ya han planteado la posible existencia de un universo oculto con el que nuestra materia ordinaria podría interactuar y pasar así al "lado oscuro".

Aunque no se ha hecho ningún descubrimiento sobre este misterio, la nueva investigación ha puesto de manifiesto que los neutrones desaparecidos podrían haber superado el blindaje del reactor y ocultarse al recuento del detector Stereo.

En un artículo publicado en arXiv, los protagonistas de este nuevo experimento destacan que han añadido nuevas evidencias de que también existirían neutrones exóticos capaces de escapar de nuestro universo misteriosamente, y suponen que también podrían regresar. El blindaje del reactor no sería ningún problema.

Sobre todo, resaltan los investigadores, este resultado demuestra que los neutrinos se pueden estudiar como si fueran neutrones que atraviesan paredes. No es una idea tan descabellada, pues en el fondo el neutrino es como un neutrón muy pequeño. En cualquier caso, sugieren que esta fórmula puede posibilitar la búsqueda de los neutrones ocultos que tal vez han escapado temporalmente a otro universo.

Referencia

Searching for Hidden Neutrons with a Reactor Neutrino Experiment: Constraints from the STEREO Experiment. H. Almazán et al. arXiv:2111.01519v2 [hep-ex

