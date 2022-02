Una ciudad fue misteriosamente abandonada a fines del siglo XIV en América del Norte y aún no sabemos por qué

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Cahokia fue una vibrante ciudad habitada por unas 15.000 personas durante más de 200 años, en la zona que hoy ocupa el Estado estadounidense de Illinois. Sin embargo, a fines del siglo XIV estaba desierta: la ciencia aún no ha logrado explicar por qué fue abandonada.

La localidad de Cahokia fue un centro neurálgico para los pueblos nativos americanos hasta finales del siglo XIV, cuando fue abruptamente abandonada. Los científicos no han logrado explicar aún por qué sus 15.000 habitantes la dejaron desierta. El enigma aumenta si tenemos en cuenta que un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis, en Estados Unidos, ha comprobado que el éxodo masivo de los nativos americanos no fue consecuencia de la deforestación y las inundaciones, la hipótesis que se manejaba con más firmeza hasta hoy.

Los arqueólogos realizaron excavaciones y analizaron núcleos de sedimentos para probar esta teoría sobre el colapso de Cahokia, la ciudad precolombina localizada en el suroeste del actual estado estadounidense de Illinois. Según una nota de prensa, todo indica que el misterio no se resuelve a partir de una crisis ambiental, como la mayoría de los investigadores sostenía hasta el momento. Los científicos, liderados por la arqueóloga Caitlin Rankin, lo reafirmaron en un estudio publicado en la revista Geoarchaeology.

No fue un ecocidio

En la investigación, los especialistas consideran que el ecocidio, un concepto que muestra cuando una sociedad colapsa debido a un desastre ecológico autoinfligido, se ha aplicado ampliamente a muchos sitios arqueológicos importantes para explicar la desaparición de determinadas poblaciones antiguas, en muchas ocasiones con acierto.

Sin embargo, en otros casos esta hipótesis se acepta a pesar de la falta de evidencia directa, en función de las supuestas consecuencias ambientales de las prácticas de uso de la tierra en períodos antiguos. Al parecer, esto es lo que ha sucedido en el análisis del caso Cahokia: investigaciones previas sostuvieron que el uso excesivo de madera y la tala de árboles en las tierras altas que rodean a Cahokia condujo a una intensa erosión, lo que provocó inundaciones y deforestación.

Esta crisis ambiental es la que habría generado el éxodo, de acuerdo a la hipótesis más aceptada. Por el contrario, las excavaciones arqueológicas recientes, efectuadas alrededor de un montículo de tierra en la llanura aluvial de Cahokia Creek, muestran que el suelo de la zona se mantuvo estable desde un período establecido entre los años 1.050 y 1.400 después de Cristo hasta mediados del siglo XIX.

Sin pruebas sobre inundaciones

Como afirman los investigadores en su estudio de 2021, la presencia de una superficie de suelo estable, desde la ocupación de la zona del Río Mississippi por parte de los nativos americanos hasta la época de la Revolución Industrial, no respalda las expectativas de la hipótesis sobre el uso excesivo de madera y el surgimiento de un feroz ciclo de inundaciones.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, los montículos contiguos al sitio de excavación se encuentran en áreas bajas y cerca de un arroyo, una posición privilegiada para cualquier inundación local que hubiera ocurrido en el período estudiado. Sin embargo, no se hallaron señales de sedimentos dejados por las inundaciones en las capas de tierra, eliminando cualquier certeza en torno a la hipótesis del ecocidio.

En el mismo sentido, otro estudio que analizó las heces humanas antiguas sugirió que las personas habían comenzado a regresar a Cahokia mucho antes de la llegada de los colonos europeos en el siglo XVI. Si la deserción de la metrópoli no duró tanto, ¿por qué sus pobladores se fueron abruptamente y luego regresaron?

En última instancia, se ha demostrado que no hay evidencias concretas que permitan relacionar un supuesto ecocidio con la desaparición de los habitantes de Cahokia. Al eliminarse esta posibilidad, el misterio continúa y ahora deberán abrirse nuevas vías de investigación para lograr resolverlo en el futuro.

