El Sol y la Luna podrían estar desequilibrando a la Tierra

La intensa atracción gravitacional del Sol sobre la Luna ha generado que la órbita del satélite alrededor de la Tierra sea más larga. Esto provoca tensiones internas en nuestro planeta, desequilibrando a las placas tectónicas y propiciando fuertes cambios.

Según un nuevo estudio dirigido por la geofísica Anne M. Hofmeister, de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, las placas tectónicas de la Tierra podrían estar cambiando aceleradamente y desequilibrando a nuestro planeta por una acción conjunta del Sol y la Luna: el Sol ejerce una atracción gravitacional tan fuerte sobre la Luna que ha provocado que la órbita del satélite alrededor de la Tierra se alargue. Como consecuencia de esto, se generan tensiones internas que repercuten en las placas tectónicas, ya que la Tierra sigue girando igual que siempre.

De acuerdo a una nota de prensa, la investigación publicada como parte de un libro en honor al geólogo Warren B. Hamilton, editado por la Sociedad Geológica de Estados Unidos, se constituye en una alternativa frente a las teorías vigentes, que intentan explicar el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra en función de las corrientes de convección en el manto terrestre.

Un equilibrio imprescindible

La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra, formada por la corteza y la zona más externa del manto. Mantiene un determinado equilibrio sobre la denominada astenosfera, una capa “plástica” que conforma una parte del manto superior. En ese escenario, las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera relativamente rígidos, que se mueven sobre la astenosfera. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, quince de las cuales poseen un gran tamaño: cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía que, al liberarse, genera terremotos y otros fenómenos similares.

Debido a esto, el equilibrio en las placas tectónicas es vital para que nuestro planeta sea habitable y no se transforme en un “infierno”, aquejado permanentemente por movimientos en su corteza. Actualmente, las teorías aceptadas indican que el funcionamiento interno de la Tierra se modela mediante la disipación del calor o convección en el manto, generado por la radiactividad interna y por la energía sobrante creada durante las colisiones que ocurrieron durante la formación de nuestro planeta.

Sin embargo, esa cantidad de energía térmica interna sería insuficiente para impulsar la tectónica de placas a gran escala, según indican otras visiones que ponen en duda estas teorías. El nuevo estudio sostiene que la explicación de ese fenómeno no estaría en nuestro planeta, sino en la dinámica e influencia del Sol y la Luna.

El Sol y la Luna "mueven" las placas tectónicas de la Tierra

Al parecer, el alargamiento de la órbita lunar alrededor de nuestro planeta, provocado por la atracción de la gravedad solar, produce oscilaciones que alejan al punto medio entre los cuerpos en órbita de la Tierra y la Luna (baricentro) del centro geográfico de nuestro planeta (geocentro). Estas oscilaciones, que se registran en el orden de los 600 kilómetros al mes, generan distintas tensiones internas.

Los investigadores sostienen que las capas interiores cálidas, gruesas y firmes de la Tierra pueden soportar estas tensiones, pero en cambio su litosfera delgada, fría y quebradiza responde fracturándose: por eso se producen los movimientos acelerados de las placas tectónicas. El fenómeno podría ser comprobado y explicado analizando el comportamiento de otros astros.

El estudio incluye una comparación de planetas rocosos que muestra que la presencia y la antigüedad del vulcanismo y el movimiento en las placas dependen de la combinación de diferentes factores, principalmente el tamaño de la luna que orbita al planeta, su orientación orbital y la proximidad al Sol. Vale remarcar, igualmente, que la Tierra es el único planeta rocoso que integra todos los factores necesarios para el desarrollo de la tectónica de placas.

Referencia

Links of planetary energetics to moon size, orbit, and planet spin: A new mechanism for plate tectonics. Anne M. Hofmeister, Robert E. Criss and Everett M. Criss. In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science, Geological Society of America (2022). DOI:https://doi.org/10.1130/2021.2553(18)

