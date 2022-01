Las mareas gravitacionales marcan el pulso de la vida en la Tierra

3 Se lee en minutos Pablo Javier Píacente



Los ritmos de actividad de todos los organismos biológicos, tanto vegetales como animales, están estrechamente relacionados con las mareas gravitacionales creadas por la mecánica orbital del sistema Sol-Tierra-Luna.

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Campinas (UNICAMP), en Brasil, y de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, ha comprobado, después de analizar el comportamiento de distintos organismos, que todas las formas de vida en nuestro planeta están directamente influenciadas por las mareas gravitacionales producidas en las interacciones entre el Sol, la Tierra y la Luna. Las influencias en los ciclos vitales se mantienen aunque se alteren aspectos como la iluminación o la temperatura, entre otros.

El nuevo estudio, publicado en la revista Journal of Experimental Botany, revaloriza esta vieja verdad científica algo olvidada, demostrando nuevamente que las mareas gravitacionales son una fuerza perceptible y potente que siempre ha dado forma a las actividades rítmicas de todos los organismos en nuestro planeta.

Un sistema interconectado

El origen de las fuerzas de marea se sustenta en que la Tierra es un cuerpo extenso y el campo gravitatorio producido por la Luna o por el Sol no es homogéneo en todos sus puntos: algunos de ellos están más cerca y otros más lejos de nuestro satélite natural o del astro rey. En consecuencia, las mareas gravitacionales son un efecto secundario de la fuerza de la gravedad, que marca la existencia de las mareas o el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra.

Esto determina que la totalidad de la materia en la Tierra, tanto viva como inerte, experimente los efectos de las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna, expresadas en forma de mareas. Las oscilaciones periódicas se muestran en dos ciclos diarios y son moduladas en forma mensual y anual por los movimientos de estos dos cuerpos celestes. De esta manera, todos los organismos del planeta han evolucionado en este contexto.

Según una nota de prensa de la Fundación de Investigación de São Paulo (FAPESP), los investigadores analizaron el comportamiento de distintos organismos y revisaron estudios previos sobre la influencia de las mareas gravitacionales en los ciclos vitales. Los datos dejan en claro que en ausencia de otras influencias rítmicas como la iluminación o la temperatura, las mareas gravitacionales locales son suficientes para determinar la organización y el comportamiento cíclico de estos organismos, incluyendo casos como el de pequeños crustáceos que existen en la Tierra desde hace al menos 300 millones de años o de los esfuerzos reproductivos de los corales.

Foto: la investigación ha demostrado que las fluctuaciones en la iluminación durante la germinación de semillas no suprime los ciclos regulados por mareas gravitacionales, que continúan organizando el comportamiento de estos organismos. / Créditos: Cristiano de Mello Gallep / UNICAMP.

Observación directa

Las conclusiones de los científicos determinan que aunque se modifiquen diversos factores ambientales, las oscilaciones gravitacionales continúan existiendo y logran modular el comportamiento de los organismos vivos. Quizás el aporte más interesante del nuevo estudio es la comprobación de este fenómeno en experimentos que involucraron cambios en la iluminación durante la germinación de semillas de girasol.

Los investigadores apreciaron cambios notables en el comportamiento de las plántulas de girasol cada 12 ó 24 horas, que diferían en cada prueba de germinación. Verificaron que se debían a una correlación con las mareas gravitacionales, a través de resultados obtenidos en el laboratorio por colaboradores ubicados en distintos puntos del planeta.

A partir de estos datos, concluyeron que la modulación del crecimiento de las plántulas y los ritmos biológicos coincidían con los patrones temporales de las mareas gravitacionales, más allá de las variantes o intervenciones en otros factores externos como la iluminación. Esto significa que en ausencia de señales rítmicas como la luz y la temperatura, las mareas gravitacionales son suficientes para determinar el comportamiento cíclico de todos los organismos.

Referencia

Are cyclic plant and animal behaviours driven by gravimetric mechanical forces? Cristiano de Mello Gallep et al. Journal of Experimental Botany (2021). DOI:https://doi.org/10.1093/jxb/erab462

