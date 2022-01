Un reloj inteligente permite escribir textos en el aire usando solo los dedos

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Investigadores de la Universidad de Zhejiang, en China, han desarrollado un reloj inteligente que permite al usuario escribir mensajes en el aire. Una aplicación captura entonces ese texto y lo introduce en el dispositivo, sin necesidad de que el usuario toque su pantalla.

Una aplicación instalada en un reloj inteligente hace posible escribir textos en el aire y trasladarlos al dispositivo, simplificando así el envío de mensajes y otras tareas que requieran el ingreso de texto. Un programa informático suministra datos de movimiento de la muñeca y la mano a un modelo de Inteligencia Artificial, integrando de esta forma los movimientos de la muñeca y la yema de los dedos al escribir.

Según una nota de prensa de la Universidad de Zhejiang, los voluntarios en el estudio desarrollado en ese centro académico chino obtuvieron una velocidad de escritura promedio de 8.1 palabras por minuto, y al mismo tiempo una tasa promedio de error en las palabras al escribir de entre 3.6% y 11.2%. La investigación ha sido publicada recientemente en IEEE Transactions on Mobile Computing.

Los relojes inteligentes y el problema del ingreso de texto

Es indudable el gran avance que han registrado últimamente los relojes inteligentes, permitiendo al usuario llevar en su muñeca un diminuto ordenador capaz de brindarle datos de ubicación, indicadores físicos al realizar ejercicio, parámetros de salud o acceso y respuesta instantánea a mensajes de texto y correos electrónicos, entre otras importantes funciones.

Sin embargo, una limitación a tener en cuenta es que al ingresar texto en un reloj inteligente solo podemos utilizar una mano, algo que puede entorpecer y hacer más lenta la tarea. Quizás la solución inmediata que viene a la mente cuando pensamos en el ingreso de texto en estos dispositivos es el empleo de mensajes de voz. No cabe duda que puede ser una opción muy interesante, pero también presenta diferentes limitaciones.

Por ejemplo, en determinados contextos sería imposible mantener la privacidad de aquello que estamos comunicando. Además, el entorno puede condicionarnos mediante ruidos o sonidos que dificulten emitir el mensaje con claridad. Por si esto fuera poco, las aplicaciones de voz insumen más recursos y capacidad de almacenamiento informático que aquellas que utilizan texto.

Frente a esto, los investigadores asiáticos se plantearon el desafío de crear una aplicación que permita el ingreso de texto en un reloj inteligente eliminando el uso obligatorio de una superficie física de contacto, como sería por ejemplo la pantalla táctil del dispositivo. En consecuencia, pensaron en desarrollar una aplicación que logre captar el texto escrito en el aire.

Palabras en el aire

Su creación, denominada AirText, infiere los textos escritos en el aire con la yema del dedo utilizando las lecturas de la unidad de medida inercial (IMU), que se emplea en herramientas como el acelerómetro, el giroscopios y el magnetómetro. Estas funcionalidades que posee el reloj inteligente sirven para definir parámetros como el posicionamiento y la ubicación, pero que en este caso también se usan como entrada de texto.

La nueva aplicación debió sortear un problema importante: al escribir en el aire: los movimientos de la muñeca y los realizados con la yema del dedo empleado no siempre coinciden, derivando en inconvenientes para decodificar los textos. Para solucionar este escollo, un grupo de voluntarios deletreó más de 25.000 caracteres utilizando cinco tipos diferentes de relojes inteligentes, mientras un programa informático recopilaba datos sobre los movimientos de sus muñecas y manos.

Con toda esta información, un sistema de Inteligencia Artificial logró precisar la relación entre los movimientos de muñeca de los usuarios y los caracteres que están deletreando con las yemas de los dedos. Con el apoyo de este modelo, AirText alcanza una gran eficacia para introducir en el dispositivo el texto escrito en el aire, independientemente del tipo de reloj inteligente que se use o del estilo de escritura único de cada usuario.

Referencia

AirText: One-Handed Text Entry in the Air for COTS Smartwatches. Wei Dong et al. IEEE Transactions on Mobile Computing (2021). DOI:https://doi.org/10.1109/TMC.2021.3130036

