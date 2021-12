Descubren dos exoplanetas orbitando un «duplicado» de nuestro Sol

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Una estrella con características similares al Sol alberga un sistema planetario compuesto por un Súper-Mercurio caliente y un Júpiter frío: ambos exoplanetas fueron recientemente identificados gracias a datos aportados por la nave espacial Kepler de la NASA. El descubrimiento fue concretado por un grupo internacional de científicos, dirigido por el astrónomo Tomas Silva de la Universidad de Oporto, en Portugal.

El telescopio espacial Kepler es sin dudas el más prolífico hasta el momento en cuanto a la identificación de nuevos mundos extrasolares: ha detectado más de 2.600 exoplanetas hasta la fecha. Los planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol son vitales por varios aspectos: por un lado, porque hacen posible ampliar las posibilidades de hallar vida extraterrestre por fuera del Sistema Solar y, además, porque permiten a los astrónomos ampliar sus conocimientos sobre la formación y evolución planetaria.

Una copia del Sol

En este caso, el hallazgo se concretó al observar una estrella evolucionada semejante al Sol, denominada HD 137496. La estrella, que también se conoce como K2-364, posee una edad de aproximadamente 8,3 mil millones de años, junto a una masa de 1,03 masas solares. En tanto, su radio es de alrededor de 1,59 radios solares y su temperatura es de algo más de 5.525 grados Celsius.

Las observaciones sobre esta especie de “duplicado” del Sol revelaron señales de tránsito en su curva de luz, cuya naturaleza planetaria fue confirmada mediante análisis de velocidad radial. El tránsito planetario en torno a una estrella sigue siendo una de las metodologías más certeras para descubrir nuevos mundos: se aprecian mediante los cambios que produce su paso en la luz reflejada por la estrella.

Los dos exoplanetas

Según un artículo publicado en Phys.org, el exoplaneta más cercano a la estrella fue bautizado como HD 137496 b. Es aproximadamente un 30 por ciento más grande que la Tierra y su masa corresponde a unas 4 veces la de nuestro planeta. Se trata de un cuerpo con una composición dominada por el hierro, mientras que su núcleo representa más del 70 por ciento de su masa. Orbita por completo a su estrella en solamente 1,62 días.

Con una temperatura de aproximadamente 1.856 grados Celsius, todas las características mencionadas previamente y su densidad permiten clasificarlo como uno de los pocos exoplanetas descubiertos hasta el momento bajo la categoría de Súper-Mercurio caliente, dadas sus semejanzas con el planeta más diminuto del Sistema Solar.

Por otro lado, el segundo mundo extrasolar descubierto como parte de este nuevo sistema planetario fue denominado HD 137496 c: presenta alrededor 7,66 masas de Júpiter y una temperatura de aproximadamente 96 grados Celsius. Desarrolla una órbita altamente excéntrica en torno a su estrella en unos 480 días. Estas condiciones permitieron clasificarlo como un Júpiter frío, al compararlo con uno de los gigantes gaseosos que orbitan a nuestro Sol.

Un sistema planetario peculiar

Por último, los astrónomos destacaron en el nuevo estudio, publicado en arXiv, la peculiaridad del sistema planetario detectado y que HD 137496 b se ha transformado en uno de los pocos planetas densos caracterizados y definidos con cierto nivel de detalle. Esto lo colocaría como una alternativa interesante para poner a prueba diferentes teorías sobre la formación de planetas.

Al mismo tiempo, la composición del nuevo sistema planetario con un astro interior y otro exterior también refuerza el vínculo entre la presencia de pequeños planetas interiores en tránsito y gigantes gaseosos de largo período, como sucede en el Sistema Solar. En cuanto a HD 137496 c, resaltaron que podría utilizarse en futuros estudios de evolución planetaria a partir de la excentricidad de su órbita.

Referencia

The HD 137496 system: A dense, hot super-Mercury and a cold Jupiter. T. A. Silva et al. arXiv (2021).

Foto: Fabuloussavers en Pixabay.

