La inteligencia colectiva y la organización social redujeron el tamaño del cerebro humano

Una investigación desarrollada por científicos estadounidenses y publicada en Frontiers in Ecology and Evolution ha analizado las causas que produjeron la reducción en el tamaño del cerebro humano: según los investigadores, la contracción del cerebro va de la mano con la expansión de la inteligencia colectiva en las sociedades humanas, a lo largo de los últimos 3.000 años. Además, creen que existen semejanzas con las hormigas: ellas pueden ayudarnos a comprender los factores que han influido en las variaciones en el tamaño del cerebro humano con el paso del tiempo.

De acuerdo a una nota de prensa, las conclusiones del estudio muestran que dentro de un grupo social en el que se comparten conocimientos o los individuos son especialistas en determinadas tareas, los cerebros pueden adaptarse para ser más eficientes, incluyendo en esto la disminución de su tamaño.

Una rápida reducción

Mientras se cree que el tamaño del cerebro humano casi se cuadruplicó en los seis millones de años desde que nuestra especie compartió por última vez un ancestro común con los chimpancés, al mismo tiempo el volumen del cerebro se fue reduciendo notablemente con el tiempo. La causa de esta disminución es todavía un enigma.

Según los especialistas, incluso durante los últimos 100.000 años el tamaño del cerebro se ha mantenido estable en el Homo Sapiens, hasta que un punto de cambio rápido y dramático disminuyó sus dimensiones. El ritmo del descenso ha sido cincuenta veces mayor que el seguido por los aumentos previos en el volumen cerebral.

Los expertos creen que los cerebros de los homínidos experimentaron cambios hace 2,1 y 1,5 millones de años, incrementando su tamaño a la par de las innovaciones tecnológicas evidentes en el registro arqueológico. Sin embargo, la reducción del tamaño del cerebro humano es muy reciente. ¿Por qué se concretó? Los científicos desestiman otras hipótesis, como un subproducto de la reducción del tamaño del cuerpo o un cambio en la dieta al adoptar la agricultura, entre otras opciones.

Un «cerebro social»

Para los investigadores, esta drástica y rápida reducción en el tamaño cerebral está directamente relacionada con la posibilidad de compartir el conocimiento y con las ventajas de la toma de decisiones a nivel de grupo, gracias a la irrupción de los sistemas sociales de cognición distribuida y especializada, como así también a la posibilidad de almacenar e intercambiar información.

Desde el momento en que los seres humanos vivimos en grupos sociales en los que múltiples cerebros contribuyen a la creación de una inteligencia colectiva, la reducción del tamaño cerebral individual sería una respuesta directa en forma de adaptación a este cambio social. En una sociedad del conocimiento, el valor no está solamente en el cerebro de cada individuo: una red invisible teje una especie de «cerebro social» construido a partir del aporte de cada integrante y su interconexión con el resto.

Las hormigas y el cerebro humano

Además, los científicos piensan que la organización social y otras fuerzas que intervinieron en la evolución del cerebro humano se pueden comprender mejor utilizando hormigas como modelos.

Estos insectos comparten con los humanos aspectos sociales trascendentes, más allá de las notables diferencias anatómicas o evolutivas. Las hormigas se organizan en sociedades con una estricta división y especialización del trabajo, al igual que sucede en nuestras propias sociedades.

Sabiendo que la condición humana no se encuentra exclusivamente en nuestra especie, porque la historia no comienza ni termina con la humanidad, los científicos concluyeron que solamente los humanos y los insectos sociales pueden construir y administrar sociedades a gran escala: de esta manera, podemos aprender mucho de ellos para comprender nuestros propios cambios.

Referencia

When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants. Jeremy M. DeSilva, James F. A. Traniello, Alexander G. Claxton and Luke D. Fannin. Frontiers in Ecology and Evolution (2021).DOI:https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Foto: dasha shchukova en Unsplash.

