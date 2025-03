Jordi Évole defiende a María León tras entrevistarla: "Es abuso policial"

'Lo de Évole' cerrará temporada este domingo, 30 de marzo, con una de sus entrevistas más esperadas: la de María León. La actriz se sentará junto a Jordi Évole para hablar por primera vez en televisión de su reciente juicio por una supuesta agresión a una agente de Policía Local en 2022. Un caso que aún está por resolverse y sobre el que la protagonista de 'Carmina o revienta' ofrecerá su versión de los hechos.

“[La agente] me pidió el DNI y le dije que no lo tenía. Me metió en el coche [de policía], pero tengo claustrofobia. Cuando me monté y vi que tenía un cristal delante pedí a gritos salir”, explica León en el avance del programa. El testimonio no ha dejado indiferente a Évole, que este miércoles quiso anticipar en 'Más vale tarde' algunas impresiones de la charla.

“Por cómo narra los hechos, no creo que haga falta que haga autocrítica. María expresa su versión, y a mí me pareció que lo dijo con sinceridad y con pocas posibilidades de que su relato venza al policial”, defendió el periodista, que ve en este testimonio indicios preocupantes. “Veremos qué pasa con la sentencia, pero si le damos veracidad, que yo se la doy, creo que estamos ante un abuso policial”, sentenció el periodista.

La entrevista no solo tratará este tema judicial, sino que también abordará los abusos en la industria del cine, según se ha adelantado en otros avances. Una entrega con doble carga emocional que pondrá fin a la actual temporada del formato de laSexta tras 10 entregas que han impactado en la audiencia.