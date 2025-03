Tensión máxima en 'Espejo público' con José Elías por la meritocracia: "No creo que tú me tengas que dar lecciones de nada de barrio"

José Elías, uno de los empresarios más influyentes de España, ha regresado a 'Espejo público' para hablar sobre su reciente vídeo viral en el que volvía a su antiguo barrio de Badalona. Sin embargo, su intervención se convirtió en uno de los momentos más tensos del programa tras un enfrentamiento con la politóloga Arantxa Tirado, quien cuestionó su visión sobre la meritocracia.

Desde el inicio del debate, Tirado se mostró crítica con el discurso del empresario: "Para ayudar a todo el mundo, lo que hace falta es que la gente del barrio que salga de él explique cómo funciona el sistema capitalista, que es el culpable de que tú seas un caso excepcional". Además, insistió en que "no todos partimos de las mismas oportunidades" y citó a Estopa para reforzar su argumento: "Que no os engañen, la meritocracia es una falacia".

Elías, visiblemente molesto, no tardó en responder: "No creo que tú me tengas que dar a mí lecciones de nada de barrio, eso lo primero", replicó, provocando la inmediata intervención de la presentadora, Susanna Griso, para calmar la situación. Tirado, por su parte, le acusó de "venir a sentar cátedra solo porque es rico", lo que llevó a Griso a intervenir: "José Elías está aquí porque tiene una repercusión impresionante como creador de contenido".

El empresario defendió su postura asegurando que su éxito se basa en el esfuerzo, la educación y la formación. "Es mejor llenar una caja y repartir la riqueza que estar pensando todo el día en repartir algo que no existe", sentenció, cerrando así uno de los momentos más acalorados de la mañana en 'Espejo público'.