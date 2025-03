Beatriz Rico abandona 'Supervivientes' tras tres días de concurso: "Temo por mi salud"

Las condiciones extremas e inauditas de Supervivientes hacen que los abandonos durante los primeros días de emisión no sean nada raro. En esta ocasión, ha sido Beatriz Rico la primera en dejar el concurso voluntariamente, poniendo punto y final a su paso por Honduras.

"La situación es límite. La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa", adelantaba Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes en Honduras. La actriz se ha declarado "superada por la experiencia". "Yo creo que mi salud va por delante. Y, sobre todo, quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual, si espero otra noche más, ya no puedo" explicaba con resignación.

Beatriz Rico abandona 'Supervivientes 2025' por problemas de sueño

Pero, ¿cuál ha sido el problema? Según ella misma relataba, la falta de sueño. "Me encantaría seguir, pero no puedo. A veces hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades [...] Si no duermo, no soy persona, tengo miedo por mi salud", narró.

"El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Como objetivo personal me traje unos tapones, pero no hacen magia. Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil", ha comenzado diciendo, tras darle paso Sandra Barneda por primera vez durante el debate de este domingo.