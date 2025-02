Paula Gonu cuenta cómo se deciden las expulsiones en 'Bake Off' tras su frustrada experiencia: "Descubrí que la televisión era otra cosa"

'Bake Off: Famosos al horno' emite actualmente su segunda temporada en TVE. Antes, la versión celebrity había nacido en Prime Video, con Paula Vázquez y Brays Effe, pero la plataforma decidió no darle continuidad, aunque las buenas críticas hicieron que La 1 le diera una nueva vida al programa de postres.

En aquella primera temporada que se emitió en Prime Video participaron Esperanza Aguirre, Chenoa, Soy una pringada o Paula Gonu, entre otros. Esta última ha desvelado ahora cómo fue su experiencia en el talent, destapando algunos detalles sobre las expulsiones.

"Duré un capítulo y yo me frustré un montón por dar una buena imagen, ¿sabes? De 'no soy imbécil, ¿cómo me van a echar en el primer capítulo?", expresó en el podcast Zeta Gaming.

Según cuenta la influencer "suponía que en el primero iban a echar a Esperanza Aguirre porque ella había firmado solo un capítulo". "Al tocho lo echan el primero porque...", decía el presentador refiriéndose a que los más famosos no se comprometían a una temporada entera, algo que confirmó Gonu.

La influencer lamenta que a la expresidenta del PP de Madrid "parece ser que luego le gustó un poco y se quiso quedar. Entonces a mí me iban a echar la segunda, pero la mantuvieron a ella y a mi la primera".

En ese momento, el presentador quiso saber si estaba pactado el orden de expulsión y Paula no dudó en explicarlo: "No sé cómo funciona pero esto es lo que me dijeron. Eso no es un directo y vas haciendo grabaciones, como a trompicones. Cuando me dijeron que era la expulsada, hubo un parón de dos horas y muchos concursantes me vinieron a preguntar cuántos capítulos había firmado". Sin embargo, la influencer no tenía firmado ninguno.

"Aquí todos tenemos firmados un número de capítulos. Como que hasta el quinto no te pueden echar", lamentaron sus compañeros de carpa.

"Así te aseguras que si estás cobrando 15.000 por capítulo, hasta el 6 vas a estar llevándote eso semanalmente. Y descubrí que por la promo de un capítulo se llevan la de todo el programa", reflexionaba la influencer para acabar admitiendo que había descubierto "que la televisión era otra cosa".