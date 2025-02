Quién es Joshua Velázquez, nuevo fichaje de 'Supervivientes 2025' y ganador de 'Maestros de la costura'

Tras cosechar todo un éxito con la última edición de La isla de las tentaciones, Mediaset vuelve a la carga con otro reality show que tratará de enganchar a la audiencia. Si bien será difícil lograr el impacto de la carrera de Montoya -- que ya es historia de la televisión-- las filtraciones sobre la lista de concursantes está comenzando a generar expectativas entre los más acérrimos al programa.

Después de que Telecinco anunciase los tres primeros participantes -- Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi y Makoke -- verTele ha informado en exclusiva otro nombre que se enfrentará a los retos del programa. Se trata del canario Joshua Velázquez, un rostro reconocible de la televisión por su victoria en Maestros de la costura hace unos años.

¿Quién es Joshua Velázquez?

Velázquez dio el salto a la fama en 2020 tras alzarse vencedor de la tercera entrega de Maestros de la costura, programa producido por Televisión Española. Este auxiliar de enfermería de 28 años -- que justo antes de aterrizar en la televisión se encontraba preparando unas oposiciones a Guardia Civil -- sorprendió al jurado del programa de talento.

Logró participar al tercer intento, ya que los años anteriores no pasó los castings. Anteriormente, también había tratado de ingresar en la Academia de Operación Triunfo, durante la primera etapa del programa. Tras su paso por TVE, Joshua siguió su camino en el mundo de la moda con su propia marca, tal y como destaca en su web personal. Su tienda online se ha convertido en su principal fuente de ingresos estos últimos años. Celebridades como Paris Hilton ya han vestido algunos de sus diseños.

"Hace ya casi 10 años que me adentré en el mundo de la moda, buscando mi lugar, tocando muchísimos palos en el sector, bañadores, ropa de espectáculo, vestidos de fiesta, corsetería, etc. Ahora mis diseños estarán disponibles para todo el mundo, empezando por una pequeña colección de mascarillas que llevan mucho de mí mismo y todo aquello que me representa. Actualmente, trabajo en mi propia línea deportiva para todos los públicos , antes de comenzar con mi primera colección de hombre y mujer como tal y que se venderá a través vez de esta misma web...", explica en este espacio.

Polémica con Cristina Pedroche

Las campanadas 2015-2016 dejaron una anécdota polémica entre Velázquez y Cristina Pedroche. En este cierre del año, el primero que Pedroche celebraba en Antena 3, la presentadora apareció con un vestido que, según numerosos internautas, era muy similar a otro que Joshua había diseñado con anterioridad. No obstante, el diseñador nunca se pronunció al respecto y evitó acudir a la llamada de los medios para aclarar el asunto.