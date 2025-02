La palabra que ha hecho perder 49.500 euros a 'Los Huertanos' en 'Reacción en cadena': "No tiene ni pies ni cabeza..."

'Los Huertanos' salieron vencedores un día más del programa Reacción en cadena, que se emite cada tarde en Telecinco. El trío procedente de Murcia se enfrentaba este lunes a 'Las Divinas', formado por tres viejas amigas que no lograron permanecer en el concurso. Los murcianos acumulan un bote de 99.000 euros en su estancia en el espacio televisivo.

Tras imponerse a sus contrincantes en la prueba de 'complicidad ganadora', 'Los Huertanos' llegaron a la última prueba del concurso, la de la última palabra. Tras averiguar cada uno de los vocablos sin ningún tipo de ayuda extra y sin ninguna pista, llegaron a este último término con el bote íntegro. Fue entonces cuando el equipo decidió hacer uso del eslabón misterioso, que desveló un premio final de 49.500 euros.

'Los Huertanos' escogieron 'madrugada' como palabra final

Tras unos segundos de indecisión entre 'madrugada' y 'mañana', el trío se decidió finalmente por la primera de estas palabras. Sin embargo, tal y como desveló el presentador Ion Aramendi, el vocablo que guardaba relación con 'alba' y 'noche' era 'mariana'. La conexión con ambos términos es la siguiente: la 'alba mariana' es una prenda de vestir litúrgica utilizada en determinadas ceremonias del ámbito religioso. Por otro lado, 'Nuestra parte de noche' es un libro publicado por Mariana Enriquez.

Algunos espectadores han considerado esta palabra extremadamente difícil, reflejándolo así desde sus perfiles en la red social X. "Alguien dudaba en qué no lo iban a acertar? Cuando es mucha cantidad no suele tener pies ni cabeza la palabra...me gustaria ver el sobre desde el principio y si está en el atril de Ion..... cuando la cantidad es grande, es absurda la palabra", ha señalado una usuaria.

Sí, ya lo decía yo el 3 de febrero, cuando la última palabra era “maña”, por las “mañas” de la lucha canaria: “el programa escoge, sobre la marcha, la última palabra de entre varias que tienen preparadas, y su dificultad varía según la cuantía del premio”. Se jugaban 54.000 €. — Ñuflo de Chaves (@NufriodeChaves) February 17, 2025

El trío reivindica la huerta murciana

'Los Huertanos' están ganando fama, entre otras cosas, por su reivindicación de la tierra murciana. Los tres han hecho mención en más de una ocasión a los productos de la huerta ttípicosde esta región. "Queremos reivindicar nuestra huerta, que no se pierda y que la conozca todo el mundo", subrayaron en su primera intervención en el programa de Mediaset.