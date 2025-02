Así es la vida de Andrea, de 'La isla de las tentaciones 8', fuera del programa: su profesión, dónde vivió y cómo ve su futuro

Andrea Arpal se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de 'La isla de las tentaciones'. Desde el inicio del reality, su historia ha conectado con gran parte de la audiencia, lo que le ha permitido ganar notoriedad en redes sociales. Su perfil de Instagram ya cuenta con más de 200.000 seguidores, entre ellos la cantante Aitana, quien le mostró su apoyo públicamente tras la última hoguera. Ahora, la concursante ha dado un paso más en su nueva faceta pública y ha estrenado su canal en Mtmad, donde ha compartido aspectos desconocidos de su vida.

En su presentación, Andrea ha hablado sobre su estatura (mide 1,66 metros) y sobre su deseo de formar una familia en el futuro, aunque admite que aún no se siente preparada. Sin embargo, sí tiene claro que, en caso de tener hijos, le gustaría que llevaran su apellido como primero: “Ya sé que lo natural es que primero vaya el del padre, pero a mí me gustaría ponerle el mío porque no es muy común. Me gusta mucho y se va a perder en la familia. Yo soy la única que puede hacer que no se pierda. Eso ya se verá, dependerá del padre”.

Antes de su paso por la televisión, Andrea desarrolló su carrera en el sector sanitario. Estudió auxiliar de enfermería y se especializó en higiene bucodental. Su trayectoria profesional comenzó en una tienda de ropa, pero su interés por la sanidad la llevó a cambiar de rumbo. Durante sus estudios, compaginó su formación con un trabajo en una discoteca. Al finalizar, consiguió empleo en un hospital de Madrid tras enviar su currículum, algo que describe como un golpe de suerte. Posteriormente, decidió dar el salto al ámbito quirúrgico y consiguió una nueva oportunidad laboral en un hospital de Barcelona. No obstante, su contrato duró solo seis meses, ya que conseguir estabilidad en este sector le resultó complicado.

Andrea también ha hablado sobre su relación con Joel, con quien decidió mudarse a Tarragona tras conseguir trabajo en un hospital de la zona. “Yo en ese momento estaba con Joel y queríamos ir a vivir juntos. Él tiene una segunda residencia por Tarragona”, ha contado. Sin embargo, la convivencia no fue fácil. Ninguno de los dos tenía familia ni un círculo cercano en la ciudad, lo que complicó aún más su situación. Además, su relación comenzó a deteriorarse, lo que les llevó a tomar una decisión drástica: separarse temporalmente y regresar cada uno a casa de sus padres hasta encontrar una solución.