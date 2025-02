Àngel Llàcer no confirma su participación en la nueva edición de 'Tu cara me suena': "Yo no he firmado nada"

La nueva edición de 'Tu cara me suena' está a la vuelta de la esquina. Gestmusic iniciará pronto las grabaciones de la nueva temporada del talent show musical de Antena 3, y aunque se ha rumoreado mucho sobre quiénes formarán la mesa del nuevo jurado, Àngel Llàcer se ha pronunciado al fin sobre su participación.

Si en la undécima edición tuvo que ausentarse debido a un problema de salud, ahora el actor ha respondido a las preguntas de Jesús Sánchez, más conocido como "El becario centenario", y ante la cuestión de si "¿Nos confirmas que vas a estar en esta edición?", Llàcer respondía que "no he firmado nada". Ante esta afirmación, cabe destacar que YOTELE ha podido confirmar que Àngel Llàcer formará parte del jurado en la nueva temporada del espacio de Atresmedia.

Por otro lado, durante la entrevista ha hablado de este estado de salud, afirmando que "estoy bien, estoy muy recuperado, estoy contento y de muy buen humor, que es lo más importante, porque pensaba que a lo mejor me quedaba un poco casi tocado, pero no, la verdad es que estoy súper contento".

Finalmente también ha hablado de este momento tan complicado de su vida, y ha agradecido todo el apoyo recibido en esos momentos: "Es una cosa que me sorprendió muchísimo, la verdad, porque de golpe vi que la gente me quería mogollón y que se alegra y que no sé qué. Es decir, que recibo un cariño enorme, o sea, es una cosa que me ha sorprendido muchísimo".