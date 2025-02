Karla Sofía Gascón concede su primera entrevista y se defiende de los ataques en redes: "No voy a renunciar a la nominación al Oscar"

Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por su papel en 'Emilia Pérez', ha roto su silencio tras la controversia generada por la reaparición de antiguos mensajes en redes sociales en los que expresaba comentarios considerados ofensivos o racistas. En una entrevista con CNN, la actriz aseguró que no tiene intención de renunciar a la carrera por la estatuilla y defendió su postura: “No puedo retirarme de una candidatura al Oscar porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie”. Además, negó ser racista y calificó las acusaciones en su contra como un intento de dañar su imagen pública.

La actriz, que ha hecho historia como la primera intérprete abiertamente transexual nominada a un Oscar en la categoría de actuación, ha visto cómo la polémica ha opacado sus logros profesionales. Sus publicaciones antiguas en Twitter, recuperadas por la periodista Sarah Hagi, han generado un debate que incluso podría afectar las posibilidades de 'Emilia Pérez' en los premios. En la entrevista, Gascón ofreció sus “más sinceras disculpas” a quienes hayan podido sentirse ofendidos y afirmó que algunos de sus mensajes fueron sacados de contexto.

Entre los comentarios rescatados, se encuentran declaraciones polémicas sobre figuras públicas y temas sociales, incluyendo críticas a George Floyd, la religión y los Oscar. La actriz, sin embargo, ha asegurado que no reconoce algunos de estos mensajes y negó haber escrito un tuit de 2022 en el que se refería a Selena Gómez con términos despectivos. “He sido juzgada, condenada, sacrificada, crucificada y lapidada sin un juicio y sin opción de defenderme”, afirmó en su conversación con CNN. También subrayó su compromiso con la lucha por un mundo mejor: “Como miembro de una comunidad marginalizada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento haber causado dolor”.

Además de la controversia en redes, Gascón ha sido criticada por sus recientes declaraciones en una entrevista con Folha de S. Paulo, donde acusó a la película brasileña 'Aún estoy aquí' y a su protagonista, Fernanda Torres, también nominada al Oscar, de intentar desacreditar su trabajo: “Veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de mi película”.