Isabel Pantoja se pronuncia tras acudir al hospital por el ingreso de la hija de Anabel Pantoja: "No quiere ser la protagonista"

El ingreso de urgencia de Alma, la hija recién nacida de Anabel Pantoja y David Rodríguez, este domingo 12 de enero ha preocupado sobremanera a todos los allegados de la familia Pantoja, por lo que muchos se han desplazado hasta Canarias para acompañar a los padres en este momento tan delicado.

Tanto amigos de la influencer que incluyen a Belén Esteban o Susana Molina, como familiares de Anabel entre los que se encuentran Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Isa Pantoja han acudido al centro hospitalario en el que se encuentra la pequeña de a penas 40 días con el objetivo de acompañar a los progenitores de Alma.

Esto ha causado mucho revuelo en la prensa rosa, pues se ha especulado con un presunto encuentro entre la tonadillera y sus hijos, que hace años que no se hablan. Pero no, ese encuentro no se ha producido. Según ha desvelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', "a día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja, Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria".

Según el colaborador, Isabel Pantoja se encuentra en un segundo plano y ha confesado que "no quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella. Está con ella, pero a la retaguardia, informada. No quiere que nadie focalice la noticia en su aparición en el hospital"