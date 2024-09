Pepe Rodríguez responde muy contundente a las críticas a ‘MasterChef’: “Calla, bobo”

Pepe Rodríguez, uno de los jueces del talent de cocina 'MasterChef', ha respondido de manera contundente a las críticas que el programa ha recibido recientemente en redes sociales. Ante los comentarios sobre la presión que los concursantes enfrentan y las polémicas en torno a la salud mental de algunos participantes, Rodríguez zanjó el asunto de forma directa, escribiendo en la red social X, anteriormente Twitter: “Calla, bobo”.

El comentario respondía a un comentario de un periodista que, compartiendo el vídeo de la presentación de ‘MasterChef Celebrity’ en Vitoria, comentaba que “en cualquier país sensato, un programa de televisión que maltrata la salud mental de sus concursantes y en cuyo historial cuenta con el suicidio de una participante, se hubiera dejado de emitir. Aquí lo revisten de glamour”.

Pero esta no ha sido la única respuesta que daba el cocinero manchego ante las críticas al formato de Shine Iberia, sino que a Esteban Navarro, escritor y finalista del premio Nadal, que afirmaba que “me han llamado para participar en ‘MasterChef’, pero al decirles que no tengo antecedentes penales me han rechazado”, a lo que el chef respondía que “eso y cerebro”.