Jesulín de Ubrique y María José Campanario desvelan el dineral que les han ofrecido por participar en realities y programas de televisión

Jesulín de Ubrique y María José Campanario fueron el arma que Antena 3 utilizó para torpedear el estreno de ‘Gran hermano’, y aunque han conseguido una gran audiencia, no ha sido suficiente para vencer al titán de los realities en su regreso. Eso sí, la entrevista que le hicieron Joaquín Sánchez y Susana Saborido al torero y su mujer lo que sí ha dado han sido titulares muy relacionados con la economía.

Entre ellos, Jesulín desveló que ha estado en un sinfín de negociaciones para participar en diferentes formatos de televisión, pero que en la mayoría, estas reuniones no han llegado a tener frutos. De hecho, no ha dudado en contar que le ofrecieron 650.000 euros por participar en un reality, y que “me senté con el [jefe] más gordo, pero no lo hice”. Por esta cifra, se intuye que Telecinco le ofreció al andaluz participar en una de las ediciones de ‘Supervivientes’, tal y como se ha rumoreado en algunas ediciones, y a pesar de llegar a negociar con Paolo Vasile, no se llegó a buen puerto.

Por su parte, quien parece que ha despertado más interés que el propio torero fue su mujer, María José Campanario. Su oferta televisiva más completa fue un pack de varios proyectos por el que le pagaban 1.200.000 euros. Según la información que desveló, este pack incluiría su participación en un reality, hacer varias cosas en distintos programas y, se entiende, que alguna entrevista.

La propia Campanario habla de otras ofertas que le han llegado, más allá de la pequeña pantalla, sobre las que dice que “creo que he sido a la única persona en España que le habrán ofrecido esto. Me ofrecieron hacer un 'Interviú' vestida, con ropa. No llegué a hablar de dinero, pero no entraba en mis planes. Pero sí, me dejaban salir en portada vestida”.