Anabel Pantoja, contra sus excompañeros: “Que me dejen vivir en paz este embarazo”

Anabel Pantoja ha concedido una nueva exclusiva mientras espera a que nazca su hija. Lo ha hecho en la revista Lecturas, y por supuesto, no se ha callado ninguno de los temas que tiene abiertos. Lo primero que ha hablado ha sido sobre las supuestas infidelidades que habría cometido su pareja, y padre de su hija, David Rodríguez, que se destaparon en ‘Fiesta’, pero terminaron desarrollando en ‘Ni que fuéramos’.

El programa de Quickie entrevistó a la supuesta amante de David, a la que ahora responde irónicamente Anabel, diciendo que “agradezco a toda esa gente que piensa en querer abrirme los ojos y el corazón”. Además, añade también una petición a sus excompañeros, diciendo que “al menos me dejen vivir en paz este embarazo, que es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo”.

Además, sobre su pareja David ha recalcado que “cuántas veces le digo ‘¿me quieres?’ y él me responde: “¿Cómo no te voy a querer si la mayor muestra de amor está aquí?’. He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices”, cerrando el tema al expresar que “yo ya elegí y decidí lo que me hace feliz”.

Por otro lado, a quien también ha respondido ha sido a su supuesto hermano Luis, pero a quienes todos conocen como Pinocho. Al andaluz, fichaje de la próxima temporada de ‘Ni que fuéramos’, le ha recordado que “ha jugado con una anécdota que vivió con mi padre, con su enfermedad, la incapacidad”, y que “me parece todo un circo para no levantarse a trabajar”. Eso sí, le advierte: “Lo he visto tres veces en mi vida. Titulares y dinero. ¿Quién cobra? Él. Que gane dinero, que cuando llegue el momento, el daño que ha hecho lo va a pagar”.

Por último, Anabel también ha querido responder a las críticas que ha recibido por el vídeo en el que le mostraba a Isabel la primera ecografía, desvelando que estaba embarazada. Sobre esto, Anabel apunta que “yo también tengo derecho a que mi familia se alegre por mí. ¿Qué le digo a mi tía? ¿No me toques la barriga que se pueden sentir mal otras personas? Isa me conoce y sabe que en la tele a todo se le da la vuelta. ¿Mi tía y mi tío Agustín no pueden conocer a mi hija? Si la cogen en brazos o le traen un regalito, ¿ya es hacerle daños a los hijos o a los nieto?”.