Los detalles del primer desafío de Aurah Ruiz tras volver de 'Supervivientes 2024'

En su última publicación, la extronista ha revelado el problema al que se está enfrentando en su rutina diaria 'Supervivientes' ha sido la mayor aventura en la vida de Aurah Ruiz. Durante casi tres meses en los Cayos Cochinos, la influencer se ha enfrentado a numerosas adversidades, especialmente al hambre, demostrando su capacidad de supervivencia. En una reciente entrevista en '¡De Viernes!', Aurah comentó que su experiencia le ha hecho valorar cosas que había olvidado apreciar, reconociendo lo afortunada que es en su vida. "Me ha recordado que lo tengo todo para ser feliz; nos quejamos por boberías", señaló la extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa.

Aurah Ruiz ahora valora más que nunca no pasar hambre, disfrutar de una ducha caliente y tener una cama en la que dormir. Sin embargo, su regreso a la normalidad no está siendo fácil. Como muchos exconcursantes de 'Supervivientes', se enfrenta a dificultades para realizar tareas cotidianas que antes hacía sin problemas. A través de sus redes sociales, la pareja de Jesé Rodríguez compartió con sus seguidores el primer obstáculo que enfrenta tras regresar de Honduras. "Voy a conducir después de tres meses y claro, no sé ni encender el coche", confesaba entre risas junto a su marido.

El rencuentro con su hijo

La tronista cuenta: "Cuando yo llegué a Madrid él estaba durmiendo en el hotel, esperándome con su papá aquí en Madrid, pero cuando llegué a la habitación estaba ya dormidito. Desperté le comí a besos sin que se diera cuenta", comenzaba explicando.

Sin embargo, no fue hasta la mañana siguiente cuando finalmente pudo hablar con él. "A la mañana siguiente, lo llamé por teléfono y le hice un juego. Le dije "Cariño, estoy aquí, tienes que hacerme caso y seguir mis instrucciones. Abre la puerta de la habitación, sal al pasillo y date la vuelta...'". Madre e hijo se fundieron en un gran abrazo y se reencontraron tras casi tres meses separados. Aurah contó que el pequeño le pidió que no volviera a marcharse a Honduras, ya que había sido demasiado tiempo. "Vino corriendo hacia mí y me llenó de besos, diciéndome "No te vayas más porque Supervivientes es muy largo, es mucho tiempo, mamá'", desveló la televisiva con una enorme sonrisa.

En esta misma entrevista, Aurah se sinceró sobre sus planes de tener otro hijo con Jesé. Aunque es algo que la pareja ha contemplado durante un tiempo, aún no se sienten listos para dar el paso. "Hemos pensado en tener un segundo bebé. No hemos hablado seriamente del tema, pero es algo que tenemos en mente.