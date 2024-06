Miri se despide entre lágrimas de 'Supervivientes': "Es el mejor programa en el que he estado en mi vida"

Miriam Pérez-Cabrero toca todos los palos. La catalana dejó con su dulzura una profunda huella en uno de los espacios gastronómicos más populares de la televisión, MasterChef y desde entonces se dedicó a potenciar su talento en la cocina, compartiendo con sus seguidores de las redes sociales cientos de recetas saludables. A la joven de 30 años le debió de encantar la experiencia en pantalla en aquella ocasión, porque después se apuntó sin dudarlo a Supervivientes.

Tras su paso de tres meses en la isla hondureña, a Miri, como se la conoce en el programa, le ha llegado el momento de despedirse al ser la 12ª expulsada este domingo en Conexión Honduras. Después de haberlo dado todo y más, los concursantes recibieron con sorpresa la noticia. Ella quería llegar hasta el final, pero afirmó que aceptaría lo que el público decidiese: "Quiero quedarme porque sigo teniendo la misma fuerza que el primer día".

Pero tuvo que someterse a la elección de la audiencia frente a Arkano. A pesar de que su compañero ansiaba ser él quien saliese de la isla y volver a España, la barcelonesa fue elegida para abandonar Supervivientes, quedándose así a las puertas de la final, que ya está cada vez más próxima. Miri encaró con gran optimismo y paz la decisión en una noche en la que el programa de Telecinco se colocó a la cabeza en el ranking de audiencias. "Estoy emocionada, sois unos luchadores", decía Miri mientras abrazaba a sus compañeros para despedirse. Aunque su rostro estaba repleto de lágrimas, ella matizaba: "Lloro de amor, de verdad".

La influencer mostró su mejor sonrisa, marcada en una cara que reflejaba agotamiento. Miri expresó su agradecimiento, así como buenos deseos para los que por ahora se quedarán durante unos días más en el concurso: "Toda la suerte del mundo, sois ganadores, lo somos. Os quiero un montón. Desde aquí solo veo caras de fuerza. Ánimo para ti, Arkano, fortaleza. Tenéis un corazón enorme todos, pase lo que pase. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece. Estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida".

Instantes después, tras unas palabras de halago de Laura Madrueño y otras similares de Sandra Barneda, Miri se despedía y abandonaba la palapa. Durante la próxima semana, se marcharán Blanca, Gorka o Marieta y solo quedarán cinco candidatos para la victoria final.