El motivo por el que Eva Soriano ha cancelado su gira de espectáculos por Estados Unidos

La presentadora y humorista Eva Soriano tenía previstos varios espectáculos en el continente americano con su gira "El Pecado de Eva" en julio de 2024. Sin embargo, el público de Nueva York, Orlando y Miami no podrá ver en directo a la catalana, por lo menos en esas citas programadas, porque los eventos han sido cancelados. Aun así, el de Ciudad de México sí que se realizará.

La propia cómica ha sido quien ha contado la noticia en sus redes sociales, pero lo ha expresado con mucho humor. Con un filtro de Instagram que mostraba su rostro tapado por un trozo de pizza, ha comenzado: "Como podéis ver he escogido este filtro porque lo que voy a contar, lo quiero contar con calma, bien, despacio y no 'depisa'", ha dicho la joven, en un juego de palabras.

Y después, ha proseguido: "Efectivamente, se están cancelando los espectáculos en Estados Unidos. Yo tenía una gira muy coqueta por E.E.U.U., pero no me llega la visa". La artista y su equipo, en vista de que no iba a llegar a tiempo la documentación necesaria para que Soriano pueda trabajar en el país norteamericano, han decidido conjuntamente cancelar las funciones. Ella ha intentado contarlo con un tono animado y bromista.

Según las palabras de Eva Soriano, han querido avisar con suficiente tiempo de antelación para perjudicar lo menos posible a las personas que iban a asistir y tratar de evitar que gasten dinero, por ejemplo, en desplazamientos. La catalana ha dejado claro que no actuará en Estados Unidos hasta no estar segura de tener todo en regla y de cumplir los requisitos que exige el país. Esos espectáculos se realizarán el verano que viene.

Acto seguido, se ha puesto más seria y ha pedido disculpas y ha agregado: "Me sabe muy mal, porque me hacía muchísima ilusión, pero el año que viene más y mejor, lo siento mucho". No obstante, el público mexicano sí podrá disfrutar de Eva Soriano, puesto que la función de Ciudad de México del 12 de julio sigue adelante.

El espectáculo de humor "El Pecado de Eva" se describe en la página web oficial donde se adquieren las entradas como "un show canalla, golfo y con mucha comedia en el que explica por qué Eva dejó el paraíso para empezar una nueva vida de lujuria y desenfreno en la Tierra y cómo finalmente se comió una mierda".