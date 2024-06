Pedroche, sobre exponer a su hija en redes: "Recibo cosas muy feas, hacen montajes con IA... no les voy a dar la cara de Laia"

Cristina Pedroche fue la penúltima invitada semanal de El Hormiguero. La comunicadora acudió al programa el mismo día que salió a la venta su primer libro, Gracias al miedo (Planeta). "No es de autoayuda ni da consejos, solo cuento mi experiencia y espero a alguien le sirva", apuntó. La también influencer contó que escribió el libro sin saber que sus palabras verían la luz.

"Un día mi ginecóloga me preguntó cómo estaba y empecé a llorar porque me di cuenta de que no lo sabía. Así que me recomendó que empezara a escribir para entendeme en cualquier hueco que tuviera. Así lo hice. Yo veía a otras madres súper felices, pero yo no quería salir de mi casa, me daba pánico", recordó.

Así, aunque le dijeron que podría tomarse el tiempo necesario para redactarlo cuando se lo propusieron, el proceso se agilizó notablemente. Y el resultado es el libro que a ella le "hubiera gustado leer" mientras esperaba para dar a luz a su primera hija, Laia, pues muchas partes del proceso, al igual que ocurre con la menstruación o la menopausia, tienden a ser "tabú". Recordó también con tristeza cuando la revista Lecturas filtró el embarazo, mucho antes de que se sintiera segura para contarlo ella misma.

"Fue tan feo que me obligaran a decirlo antes de tiempo, que sacaran la noticia el 28 de diciembre para poder decir que era una inocentada si resultaba mentira... me sentí muy sola y muy mal", apuntó. Sobre el parto, reivindicó un cambio en el sistema que haga que los profesionales no trabajen tantas horas para poder formarse y estar al día, así como para poder "apoyar" a las gestantes. En esa línea, contó que ya había puesto a prueba a cinco pediatras para cuidar a su hija Laia, pues ninguno estaba a la altura de sus preguntas. "Tengo el privilegio de poder elegir, pero normalmente no ocurre eso", añadió.

Pedroche desveló también por qué tiene claro que jamás mostrará a su hija en redes, algo poco común entre personalidades conocidas, que tienden a empezar muy pronto a hacer campañas con sus descendientes en las redes sociales. "A mí me llegan prácticamente cada semana cosas muy feas, vídeos y fotos de gente haciéndose cosas, otros hechos con Inteligencia Artificial en los que aparezco haciendo cosas muy feas que jamás he hecho... me niego a darles la cara de mi hija", aseveró, con contundencia.