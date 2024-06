Evaluna y Camilo rechazan saber el género de su segundo bebé antes de que nazca: "No nos gustan los 'spoilers'"

Camilo y Evaluna fueron los segundos invitados de la semana del 3 al 7 de junio en El Hormiguero. El artista colombiano acudió al programa con una camiseta con las fechas de sus anteriores visitas bordadas para hablar de Nuestro lugar feliz tour, la gira de conciertos que este verano le va a llevar por toda España. Camilo acaba de publicar, además, su cuarto disco de estudio, Cuatro.

Aunque en un principio solo se había anunciado la visita del intérprete de Tutu, Pablo Motos anunció por sorpresa que, por primera vez, el colombiano daría una entrevista junto a su mujer, Evaluna, que entró bailando en el plató de Antena 3 y presumiendo de su enorme vientre, pues está embarazada de siete meses de su segundo bebé. Fue en febrero cuando confirmaron la buena nueva y aprovecharon para contar también que su nombre sería Amaranto.

En El Hormiguero han dado algún detalle más sobre el motivo de que hayan elegido ese nombre para su descendiente. Según han explicado, sigue la línea de su primera hija, Índigo, al ser el nombre de un color. "Tenemos la casa pintada en los colores índigo y amaranto", ha apuntado Camilo, con una sonrisa. Además, ambos nombres carecen de connotaciones de género, como ocurre con otros como Ariel. Algo que no es casual, pues lo han escogido con la finalidad de no condicionar al bebé desde que nazca.

En esa línea, han contado también que no han querido saber el género del bebé, contrarios a la moda de los gender reveals o las fiestas en las que personalidades como Dulceida hacen una fiesta para anunciar el género del bebé, una práctica a veces criticada en las redes sociales por "sexista". "No queremos spoilers, nunca me han gustado", declaró al respecto Evaluna. Además, Amaranto se relaciona por su etimología con los ideales griegos de inmortabilidad y belleza, mientras que los mayas y aztecas lo asociaban con las cualidades espirituales de la flor que lleva ese mismo nombre. " Amaranto es una planta que nadie cuidaba, pero siempre estaba florecida", dijo Camilo, recordando una leyenda.

Precisamente de espiritualidad también hablaron los invitados y Camilo destacó esa parte intuitiva de su mujer por la que tenía claro que lo suyo "estaba escrito" desde siempre. De la misma manera, la pareja contó que la joven quería ser madre pese a que por un diagnóstico médico, en teoría, lo tendría difícil. De hecho, contaron que llegaron a rezar para que ella fuese "una vaca lechera", motivo por el que Camilo tiene una vaca tatuada en su brazo. Siguiendo con los símbolos, el cantante llevaba un collar con "leche materna cristalizada" de Evaluna. Además, los invitados cantaron una canción juntos:

Cristina Pedroche y María Hervás serán las últimas invitadas de la semana.