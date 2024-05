Chenoa cede su voz de nuevo: esta es la película en la que ha participado como actriz de doblaje

Con toda una trayectoria profesional ligada a la música y a la televisión, la cantante Chenoa ha apostado recientemente una vez más por las pantallas en un nuevo proyecto. La argentino-española se dio a conocer hace ya más de dos décadas en la primera edición de Operación Triunfo, programa al que volvió en la edición de 2023 como presentadora.

También ha participado en otras emisiones televisivas, como Bake off España, en donde fue concursante y llegó hasta la final, o como colaboradora del programa de la humorista Eva Soriano, La noche D. Además, lleva muchas temporadas siendo jurado de Tu cara me suena, un formato que le apasiona y que por el momento no tiene pensado abandonar.

Pero su faceta menos conocida es la de actriz de doblaje. Ya participó en las películas Cavernícola (2018) y UglyDolls: Extraordinariamente feos (2019). Pero este año Chenoa se ha embarcado en la película Amigos imaginarios. Dirigida por el estadounidense John Krasinski, esta comedia es un híbrido, ya que cuenta con él mismo y con Ryan Reynolds como actores reales, pero también se han incluido dibujos de animación.

Está dirigida a un público infantil que disfrutará con las aventuras de una pequeña adolescente rodeada de las criaturas de fantasía que han olvidado las personas de su alrededor al crecer. Chenoa concede su voz al personaje Blossom en la versión española, uno de los encantadores personajes que acompañan a la protagonista. Como compañero en este elenco se encuentra también el humorista Carlos Latre, que ha doblado a Blue, otro de los simpáticos amiguitos animados de la joven de la ficción.

La película, producida por Paramount Pictures, fue estrenada el 17 de mayo y se encuentra disponible en muchas salas de todo el país. "Si queréis que os dé un consejito, dejadlo todo, llamad a vuestros amigos, a la familia, al presidente de la comunidad, salid corriendo al cine porque hay que ir a ver una aventura fabulosa", ha bromeado y publicitado la artista en un vídeo en sus redes sociales.