Este ganador de Pasapalabra reaparece y habla sobre los impuestos que pagó por el bote: "Solo favorece a otras personas"

'Pasapalabra' celebrabra el triunfo del nuevo ganador de 'El Bote': Óscar Díaz se ha llevado un premio de 1.816.000 euros. Más de un año después de la legendaria pelea entre Orestes y Rafa que se saldó con la victoria del sevillano, el exitoso concurso de Antena 3 ha vuelto a tener una pareja de contrincantes longeva que se ha despedido con la victoria de Óscar ante Moisés este miércoles, 15 de mayo.

La cantidad que se queda Hacienda

De algo de lo que no se ha dejado de hablar después de ganar el bote del concurso, es sobre los impuestos que se queda hacienda. Tras ganar el concurso, el premiado ha sido preguntado por qué le parece que Hacienda le quite 400.000 euros del premio. El concursante ha tenido la respuesta clara: "A mí me parece justo. Lo que me parece justo es que una persona que cobrara lo mismo que he ganado yo por su trabajo, pagara más que yo. Lo mío no ha sido un trabajo, si es cierto que es una categoría un poco especial porque es, bueno, ya sabes, la casillita de rifas con cursos, pero te da un poco de patata con carácter publicitario, pero bueno, es lo que está establecido y yo creo que la base de una sociedad justa es que los impuestos se repartan con justicia. Entonces, no me duele en absoluto", confesaba el concursante tras ser preguntado.

El concursante de Pasapalabra que reaparece y habla sobre los impuestos del bote

Ha sido Rafa Castaño, ganador del ya penúltimo rosco del programa de Antena 3, quién ha hablado sobre el dinero que se lleva Hacienda del bote acumulado en Pasaplabra. Ha sido en Onda Cero, donde ha dado esta entrevista junto a Julia Otero y el actual ganador del último bote, Óscar Díaz.

A la pregunta de qué le parece la cantidad que se lleva Hacienda, ha sido claro: "En el momento en el que vives en sociedad te tienes que someter a una serie de obligaciones", asegura el joven, añadiendo que "creo que tu aportación es buena porque no sólo favorece a otras personas, también a ti".

"A mí me encanta, no solo pagar impuestos, si tengo mucho dinero, también recordar que no estoy solo en este mundo", ha recalcado tras haber pagado 1 millón de euros en impuestos para percibir el bote de Pasapapalabra.