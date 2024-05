'Zapeando' anuncia la fecha de regreso de Dani Mateo tras su ausencia por un accidente de tráfico

La destacada ausencia de Dani Mateo de 'Zapeando' y 'El Intermedio' tiene los días contados. Miki Nadal, el encargado de ponerse al frente del formato de las tardes de laSexta durante estos días, ha puesto fecha al regreso del cómico.

"Habéis tenido suerte de venir, ya mañana, lo anuncio desde aquí, plano por favor... vuelve Dani Mateo a Zapeando", anunció el comunicador maño, originando un fuerte aplauso del público presente en el plató del programa producido por Globomedia ('El intermedio').

"Te estamos esperando, si vienes tú ya no vengo yo y así descanso, me viene muy bien", comentó Nadal en un tono cómico. "¿Te imaginas que viene irreconocible, que ha usado este mes para operarse la cara?", cuestionó Torito tras el anuncio.

Lo cierto es que Dani Mateo se ha ausentado durante varias semanas de laSexta debido a una baja médica por un accidente de tráfico que sufrió con su coche. De hecho, él mismo entró en directo en 'Zapeando' para explicar que le había sucedido: "Si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente, un problema con el coche. Más bien el coche conmigo, yo estoy mal, pero tendríais que ver cómo ha quedado él".

"Estoy fastidiadete porque tuve un pequeño percance con el coche. Me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisurita en el esternón, lo cual no me permite moverme", comentó, no dejando el humor a un lado: "Iba con prisa a ver si llegaba a la orgía de Villarobledo. La moraleja de todo esto es que siempre que vayáis a una orgía lo planifiquéis con tiempo".